Федеральные власти Соединенных Штатов приняли решение возобновить в июле смертную казнь после почти 20-летнего перерыва.
Информация об этом опубликована на сайте министерства юстиции страны.
Ранее сообщалось, что практика смертных казней будет возобновлена в качестве исключительной меры наказания, а генпрокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем выбрать даты для приведения в исполнение приговора в отношении четырех заключенных, которые были осуждены за убийства и насилие.
Эти люди «прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами», — цитирует РИА Новости заявление. Уже известно, что приговоры будут приведены в исполнение 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа. Казнь будет проводиться с использованием препарата, вызывающего остановку дыхания. Верховный суд США одобрил его, как соответствующий восьмой поправке Конституции страны, которая запрещает применение чрезмерных наказаний, в том числе при казни.
Совершенно не секрет, что в России многие (если не большинство населения!) были бы рады возврату смертной казни. Этот эмоциональный порыв понятен - если вспомнить о таких жутких историях, как убийство девочки Лизы в Саратове и многие другие... Но, поддаваясь страстям, люди не учитывают того факта, что никакая перспектива смертной казни жестоких убийц-маньяков вовсе не останавливает (они смерти просто не боятся - те же приговоренные к ныне к казни братья-белорусы ведь пошли на свое злодеяние, прекрасно зная, что им грозит!). А сама возможность легального лишения человека жизни - дает широкий простор для уничтожения неугодных людей путем фальсификации доказательств, выбивания признаний через пытки и так далее. Тема еще долго будет оставаться очень нервной для общества, напомним некоторые заголовки:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В США возобновят смертные казни после 20-летнего перерыва
Федеральные власти Соединенных Штатов приняли решение возобновить в июле смертную казнь после почти 20-летнего перерыва.
-
Последние фото Михаила Кокшенова: чтобы в сердцах зрителей жива была память
12 июня – девять дней, как не стало любимого нами артиста Михаила Кокшенова. Поистине народный, он сыграл более чем в ста картинах, снимал фильмы как режиссер и писал сценарии. Его фраза «Апельсинчики, витаминчики» из «Спортлото-82» до сих пор вызывает у всех нас улыбку.
-
День России в режиме онлайн: что подготовил для нас главный праздник страны?
12 июня наша страна отметила День России. Мы привыкли в этот день гулять по центральным улицам и площадям, любоваться уличными концертами, театральными постановками, красочными шествиями и салютом. В этот раз праздничная программа была не менее насыщенна и интересна, только большая часть событий прошла в ставшем уже привычным за последние два месяца режиме онлайн.
-
Жители Екатеринбурга встали на защиту парка XXII Партсъезда
Жители Екатеринбурга вышли на акцию в защиту парка XXII Партсъезда от вырубки. Горожане требуют остановить демонтажные работы.
-
Саакашвили против создания Нацкомиссии по игорному бизнесу
Михаил Саакашвили не считает современное положение вещей в игорном бизнесе правильным и призвал во время встречи с Даниилом Гетманцевым и Давидом Арахамией отказаться от госрегулятора рынка азартных игр. Кроме того, он считает необходимым отменить налог с оборота казино. Занимая должность главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, Михаил регулярно вносит свои комментарии и предложения относительно принимаемого законопроекта. На сегодня он предложил ряд изменений, чтобы максимально достигнуть общего решения, и подготовиться ко второму чтению. Предполагается, что изменения должны принести массу преимуществ Украине от сферы азартных игр в отличие от России, где гемблинг в настоящий момент запрещен, а пользователи, чтобы поиграть на рубли, используют сайты типа narubli.
-
Небанальные подарки для летних праздников
Лето само по себе подарок, но и дарить их в этот период тоже многим предстоит. Поводы самые разные – дни рождения, свадьбы, юбилеи совместной жизни, открытие дачного сезона, хороший урожай и т.д. И для любимых внуков тоже летом есть праздники – выпускные экзамены, зачисление в вуз, выход на отдых после учебы. Все эти и другие прекрасные события можно как-то отметить.
-
Против Навального возбудили дело о клевете на ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) против оппозиционного политика Алексея Навального из-за его высказывания о ветеране Великой Отечественной войны, который снялся в ролике в поддержку поправок в Конституцию.
-
В интернете собирают подписи за лишение Филиппа Киркорова звания Народного артиста
Петиция с призывом лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста России появилась накануне в интернете.
-
Мнение журналиста: Ефремов должен сидеть!
Журналист и блогер Самсон Шоладеми не верит в искреннее раскаяние известного артиста Михаила Ефремова. Он считает, что артист должен понести заслуженное наказание.
-
Сбербанк снизил требования к первому взносу по ипотеке с господдержкой
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
-
Жителям Донбасса предложили тоже проголосовать за поправки в Конституцию
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), имеющие российские паспорта, смогут принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России.
-
«257 причин, чтобы жить»: для комедии сериал оказался мрачен, а для драмы — неправдоподобен
Сериал «257 причин, чтобы жить», вышедший сперва на видеосервисе START, а потом на телеканале ТНТ, заявлен как жизнеутверждающая история, доказывающая, что после страшного диагноза не стоит опускать руки. Мол, чем больше в человеке внутреннего огня и задора, тем выше шансы выздороветь или хотя бы насладиться остатком жизни по полной.
-
История из садика: пьяная нянечка уснула в кроватке ребенка
В одном из частных детских садов Екатеринбурга родители застали воспитательницу спящей пьяным сном на детской кроватке.
-
Песков посоветовал москвичам не приходить на парад Победы
Москвичам лучше не ходить на Красную площадь в день парада Победы (24 июня), а посмотреть трансляцию мероприятия по телевизору. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
-
Театр «Современник» поддержал Михаила Ефремова и призвал проявить великодушие
Коллектив театра «Современник» выразил поддержку Михаилу Ефремову после смертельного ДТП и пожелал «душевной стойкости» его семье.
-
Вандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мосту в Петербурге
В Петербурге на Аничковом мосту повредили скульптуру одного из коней Клодта. Вандалы сломали поводья.
-
Людмила Улицкая удостоена немецкой премии имени Зигфрида Ленца
Российская писательница Людмила Улицкая удостоена немецкой премии имени Зигфрида Ленца за 2020 год. Размер награды составляет 50 тысяч евро или 4 миллиона рублей.
-
Леонид Гозман: власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей
25 лет назад город Будённовск в Ставропольском крае пережил страшный теракт. Жители города признаются, что даже спустя четверть века после нападения боевиков на город стараются не вспоминать те страшные несколько дней.
-
Семейная пара нижегородцев 92 и 95 лет вылечилась от коронавируса
Семейная пара нижегородцев — 95 и 92 лет — вылечилась от коронавируса. Об этом рассказала в Facebook их дочь, известная журналистка Нина Зверева.
-
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети нашлось видео ссоры историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, снятое перед убийством девушки. Анастасия кричала, что ненавидит Соколова и не испытывает к нему любовных чувств.