В США возобновят смертные казни после 20-летнего перерыва

Федеральные власти Соединенных Штатов приняли решение возобновить в июле смертную казнь после почти 20-летнего перерыва.

Информация об этом опубликована на сайте министерства юстиции страны.

Ранее сообщалось, что практика смертных казней будет возобновлена в качестве исключительной меры наказания, а генпрокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем выбрать даты для приведения в исполнение приговора в отношении четырех заключенных, которые были осуждены за убийства и насилие.

Эти люди «прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами», — цитирует РИА Новости заявление. Уже известно, что приговоры будут приведены в исполнение 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа. Казнь будет проводиться с использованием препарата, вызывающего остановку дыхания. Верховный суд США одобрил его, как соответствующий восьмой поправке Конституции страны, которая запрещает применение чрезмерных наказаний, в том числе при казни.

Совершенно не секрет, что в России многие (если не большинство населения!) были бы рады возврату смертной казни. Этот эмоциональный порыв понятен - если вспомнить о таких жутких историях, как убийство девочки Лизы в Саратове и многие другие... Но, поддаваясь страстям, люди не учитывают того факта, что никакая перспектива смертной казни жестоких убийц-маньяков вовсе не останавливает (они смерти просто не боятся - те же приговоренные к ныне к казни братья-белорусы ведь пошли на свое злодеяние, прекрасно зная, что им грозит!). А сама возможность легального лишения человека жизни - дает широкий простор для уничтожения неугодных людей путем фальсификации доказательств, выбивания признаний через пытки и так далее. Тема еще долго будет оставаться очень нервной для общества, напомним некоторые заголовки:

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