В Польше в строительном мусоре нашли клад XVII века

В Польше члены исследовательской группы, составленной из археологов-любителей, обнаружили более 500 монет XVII века, которые находились в груде мусора со строительной площадки.

Удивительная находка была сделана в небольшом городе Элк, расположенном на территории Варминско-Мазурского воеводства на северо-востоке страны.

Археологи-любители при помощи металлоискателей обследовали почву, вывезенную с улица Войска Польского. Рабочие меняли там дорожное покрытие. Усилия энтузиастов не пропали даром. В общей сложности они нашли 507 серебряных монет, датируемых первой половиной XVII века.

География происхождения этих монет весьма широка, по сути, она охватывает всю Европу. Помимо польских здесь были найдены шведские, датские, нидерландские и шотландские монеты различного номинала.

Исследователи предполагают, что изначально все они хранились в одном глиняном горшке. Судя по размеру клада и разнообразию монет, это сокровище могло быть спрятано торговцем или владельцем гостиницы.

В период, к которому относится клад, город Элк входил в состав Прусского герцогства. Через него пролегал торговый путь, который вел в Кенигсберг. Местные купцы вели оживленную торговлю и с Литвой. В городе проводились ярмарки, действовали многочисленные таверны.

Вероятно, клад был спрятан после 1652 года. К такому выводу археологи пришли потому, что самая поздняя монета датирована именно этим годом. Кто именно был владельцем этого состояния, и что с ним случилось, вряд ли удастся выяснить.

Можно лишь говорить о том, что клад был спрятан в очень бурный период в истории Элка. В 1653 году здесь вспыхнула эпидемия чумы. Через два года город был захвачен шведами, а в 1656 году он был разграблен и сожжен войском гетмана Винцента Госевского.

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