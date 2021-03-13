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В Петербурге остекленные балконы в старых домах оставили в покое
Вера Черенева, Российская газета   
13 Марта 2021 г.
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В Петербурге владельцы квартир в хрущевках и брежневках, где самовольно застеклены балконы, могут выдохнуть: демонтировать ничего не придется!

В Петербурге приняли новый закон о «балконной амнистии»

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении приняли законопроект, который прозвали «балконной амнистией». Он позволяет узаконить самовольное остекление на балконах и лоджиях многоквартирных домов.

Ожидаемый сотнями тысяч петербуржцев норматив — это поправки в городской закон «О благоустройстве». Согласно принятым поправкам, граждан не будут заставлять демонтировать остекление с балконов и лоджий, установленное до 11 января 2020 года.

Правда, здесь есть нюансы. Дело в том, что в начале января Смольный внес изменения в Правила благоустройства. Этот документ подразумевает, что в городе вводится 10-летний мораторий на снос остекления, а граждане за этот период должны узаконить свои конструкции.

Ранее в городском комитете по градостроительству и архитектуре заявили, что такое согласование возможно для дома в целом. То есть, гражданин остекление на балконе узаконить не сможет, а вот если обратится управляющая компания и инициирует создание проекта для всех квартир, то имеющееся остекление на балконах могут и оставить.

Сейчас парламент Петербурга принял отдельный документ по балконам. В нынешней редакции Правила благоустройства и закон «О благоустройстве» будут вступать в противоречие через десять лет, когда по первому документу у управляющих компаний вновь появится право подавать в суды на горожан и требовать сноса самовольного застекления.

  • Суть в том, что балкон с 2005 года не является собственностью жильцов дома, а входит в состав общего имущества многоэтажки. Поэтому в принципе балкон жильцам стеклить нельзя. Это не только петербургское правило, запрет действует по всей стране. Но при этом у многих граждан балконы застеклены еще с советских времен. Во-вторых, о том, что балконы — вообще-то не часть собственности и остекление запрещено, стали говорить в Петербурге лишь год назад на волне того, что управляющие компании стали массово подавать в суды на жильцов с требованием снести конструкцию. Кроме того, стекление балконов в Петербурге — это целая индустрия, но в фирмах в принципе не предупреждают граждан о том, что они не имеют права ставить остекление. То есть, крайними в случае претензий управляющей компании, остаются жильцы.
  • Эта балконная драма не затрагивает новостройки, где балконы, как правило уже застеклены. Не касается она и старого фонда, где многие здания находятся под охраной КГИОП и там нельзя не то что стеклить балконы, но даже ставить окна с белыми рамами.

В первую очередь, проблема остекленных балконов затронула жителей хрущевок и брежневок, это самое массовое жилье в Петербурге. Сколько всего в городе застекленных балконов, никто не считал, но очевидно, что речь идет о сотнях тысяч квартир.

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  • В Петербурге остекленные балконы в старых домах оставили в покое
    В Петербурге владельцы квартир в хрущевках и брежневках, где самовольно застеклены балконы, могут выдохнуть: демонтировать ничего не придется!
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