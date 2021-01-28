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В Перми коммунальщики заплатят 400 тысяч рублей за падение ребенка
По инф. Российской газеты   
28 Января 2021 г.
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В Перми управляющая компания заплатит 400 тысяч рублей за травму ребенка, упавшего на обледенелом тротуаре. Об этом сообщили в краевом суде.

В Перми коммунальщики заплатят 400 тысяч рублей за падение ребенка

Ребенок поскользнулся и упал у дома № 9 по улице Косьвинской в Перми. При этом он получил перелом грудных позвонков. В результате мальчик провел десять дней в больнице, а потом долго восстанавливался.

Его мать подала в суд на управляющую компанию с требованием компенсировать как расходы на лечение, так и моральный вред, причиненный этим падением. Этот иск был удовлетворен, решение суда о взыскании денег вступило в законную силу.

Сфера ЖКХ вызывает много недовольства у наших граждан. И хорошо, что находятся люди (жалко, конечно, что иногда они бывают пострадавшими), которые не остаются равнодушными и не проходят мимо проблем. Они проявляют напористость: звонят в структуры, ходят по инстанциям, добиваются надлежащего исполнения неважно проведенных работ, требуют компенсации, как в случае, описанном выше. И в ряде ситуаций добиваются своего! Все это, хочется надеяться, заставит сотрудников сферы ЖКХ подобросовестней выполнять свои трудовые обязанности и понимать, что за плохую деятельность можно и наказание рублем получить. А пока остается только мечтать, что когда-нибудь в «любимой» народной сфере все наладится...

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