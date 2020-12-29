В Новосибирске умерла известная артистка Валентина Широнина

В Новосибирске на 79-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Валентина Широнина. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Красный факел», в котором она работала более сорока лет.

Валентина Широнина стала самой первой выпускницей Новосибирского театрального училища, в 1964 году она получила в образовательном учреждении красный диплом № 1. Еще во время учебы дебютировала на сцене «Красного факела», а затем играла важнейшие роди в труппе новосибирского ТЮЗа (ныне театр «Глобус»). В 1978 году Валентина Ивановна вернулась в «Красный факел» и уже не покидала его сцены.

— Ее героини «повзрослели», сохранив непосредственность, заразительную энергию, обаяние и жизнестойкость, — отмечают в театре. — Создавая свои роли, Валентина Широнина всегда была выразительна и в психологическом, и в пластическом рисунке, способна вскрывать драматизм внутренней жизни героини, сочетать пристальный анализ с отточенностью и яркостью внешней формы, одинаково свободно существовать в классическом и современном материале.

Одной из ярчайших ролей артистки стала Арина Власьевна в спектакле «Отцы и сыновья» (автор Брайен Фрил). За эту роль Валентина Широнина совместно с заслуженным артистом РФ Григорием Шустером была удостоена новосибирской премии «Парадиз» в номинации «Лучший дуэт».

Валентина Широнина была известна и как мастер художественного слова, долгие годы преподавала в Новосибирском государственном театральном институте. Являясь доцентом кафедры сценической речи, воспитала не одно поколение артистов.

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