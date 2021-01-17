В Москве вакцину от коронавируса будут делать в 34 частных клиниках

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Власти Москвы заключили договор с частными клиниками о поставке вакцины от COVID-19, сообщили в Оперативном штабе столицы.
Вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более 50 частных клиник хотят сотрудничать с московским правительством по поводу вакцинации от коронавируса. С 34 из них власти заключили контракты. В 15 клиник уже поставили препарат. Среди медорганизаций — РЖД, «Медси», «Европейский медицинский центр», «К+31», «Евромедсервис», «Доктор рядом», «Поликлиника 101».
Замглавы города уточнила, что препарат для жителей бесплатный. Деньги нужно внести только за саму услугу по ведению инъекции.
В России прививочная кампания от коронавируса началась в середине декабря. Создатели препарата «Спутник V» 11 января отчитались о 1,5 млн привитых россиян. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 13 января поручил начать массовую вакцинацию жителей страны от ковида со следующей недели.
Сейчас в России зарегистрировано две отечественные вакцины. Это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Росздравнадзор предупредил частные клиники о незаконности использования препаратов, которые не прошли государственную регистрацию.
Согласно опросу SuperJob, вакцинироваться от нового коронавируса хотят только 40% россиян. Наибольшую заинтересованность в прививке проявляют респонденты в возрасте от 45 лет и старше (45%). При этом желающих сделать прививку стало больше: три недели назад таких было только 32%. Однако 60% опрошенных сказали, что не считают необходимым привиться от ковида (три недели назад — 68%). Наиболее скептически к прививке относятся россияне 25-34 лет (65%).
Судьба оказалась жестока к Валентине Караваевой. Многообещающая актриса могла стать одной из заметных звёзд советского кино, но она лишилась любимой профессии из-за аварии, которая оставила страшный шрам на её лице.
7 ноября 1918 года, в день первой годовщины Октябрьской революции, на Советской площади (ныне Тверской), напротив здания Моссовета, состоялась торжественная церемония открытия «Монумента советской Конституции». С тех пор много воды утекло, и вот спустя десятки лет художница Елизавета Коновалова расскажет всем историю монумента.
С 16 января вся сфера обслуживания на Украине переходит исключительно на украинский язык. Перейти на другой язык можно будет только по просьбе самого клиента.Соответствующая норма закреплена в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин получил положительный результат теста на коронавирус. Известно, что 69-летний актёр проходит курс лечения амбулаторно – в домашних условиях.
Более четверти — 26% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что их не устраивает актуальная ситуация в их жизни. Отчасти удовлетворены, а отчасти нет своей жизнью почти столько же опрошенных — 25%. Довольны своей жизнью чуть менее половины респондентов — 47%.
Привившиеся от ковида все равно должны носить маски — вне зависимости от титра антител. Маски надо носить всем до формирования популяционного иммунитета. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопросы о вакцинации.
Продюсера «Фабрики звёзд» и композитора Виктора Дробыша знают многие. А вот его супруга Татьяна – чуть менее известная личность. Но поверьте, об этой красивой и умной женщине тоже можно рассказать немало интересного.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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