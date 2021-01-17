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В Москве вакцину от коронавируса будут делать в 34 частных клиниках
По инф. polit.ru   
17 Января 2021 г.
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Власти Москвы заключили договор с частными клиниками о поставке вакцины от COVID-19, сообщили в Оперативном штабе столицы.

В Москве вакцину от коронавируса будут делать в 34 частных клиниках

Вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что более 50 частных клиник хотят сотрудничать с московским правительством по поводу вакцинации от коронавируса. С 34 из них власти заключили контракты. В 15 клиник уже поставили препарат. Среди медорганизаций — РЖД, «Медси», «Европейский медицинский центр», «К+31», «Евромедсервис», «Доктор рядом», «Поликлиника 101».

Замглавы города уточнила, что препарат для жителей бесплатный. Деньги нужно внести только за саму услугу по ведению инъекции.

В России прививочная кампания от коронавируса началась в середине декабря. Создатели препарата «Спутник V» 11 января отчитались о 1,5 млн привитых россиян. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 13 января поручил начать массовую вакцинацию жителей страны от ковида со следующей недели.

Сейчас в России зарегистрировано две отечественные вакцины. Это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Росздравнадзор предупредил частные клиники о незаконности использования препаратов, которые не прошли государственную регистрацию.

  • Согласно опросу SuperJob, вакцинироваться от нового коронавируса хотят только 40% россиян. Наибольшую заинтересованность в прививке проявляют респонденты в возрасте от 45 лет и старше (45%). При этом желающих сделать прививку стало больше: три недели назад таких было только 32%. Однако 60% опрошенных сказали, что не считают необходимым привиться от ковида (три недели назад — 68%). Наиболее скептически к прививке относятся россияне 25-34 лет (65%).

Polit.ru

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