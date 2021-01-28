В Москве субсидии на квартплату автоматически продлили до 1 апреля

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Жителям столицы не нужно будет подавать заявление, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок которых истекает до 1 апреля 2021 года, их продлят автоматически.
Кабмин 4 января утвердил постановление, согласно которому гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на ЖКУ, если срок их предоставления истекает до 1 апреля.
«Ранее из-за пандемии было принято решение об автоматическом продлении выплат до конца 2020 года, теперь эта мера социальной поддержки вновь продлена», — сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков.
По его словам, в столице субсидию получают семьи, которые тратят на оплату услуг ЖКХ более 10% от совокупного дохода. Это более 1 миллиона москвичей, из которых свыше 80% — пенсионеры.
Выплаты предоставляются на 6 месяцев, и раньше после истечения этого срока заявителю нужно было предъявить документы об отсутствии задолженностей и подтвердить уровень доходов семьи, пояснил заммэра.
Однако с 1 января 2021 года процедуру упростили, теперь необходимую для продления выплат информацию госорганы получают через информационную систему. «Поэтому после отмены автоматического продления получателю субсидии нужно будет только вовремя подавать заявление», — сказал Бирюков.
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