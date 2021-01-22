В Москве реставрируют Музей-квартиру Достоевского

В музее-квартире, располагающемся в боковом флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, начались реставрационные работы. Здание, обладающее статусом объекта культурного наследия федерального значения, находится по адресу: Москва, улица Достоевского, дом 2.

В 1821 году во флигеле больницы получил квартиру бывший военный врач Михаил Андреевич Достоевский. В этом же году родился его сын Федор. В 1823-м Достоевские переехали во второй флигель, где сейчас и расположен музей. На данный момент он входит в состав Государственного литературного музея имени В.И.Даля.

«Реставрация Музея-квартиры Федора Михайловича Достоевского – важное событие, приуроченное к празднованию 200-летия великого писателя. С конца прошлого года реставраторы начали трудиться в интерьерах памятника, а вскоре приступят и к фасадным работам. Главная задача – сохранить уникальный исторический облик флигеля. Отдельное внимание будет уделено реставрации изразцовых печей, а также декоративных элементов. Планируется, что работы будут закончены в этом году», – отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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Во время работ специалисты очистят фасады от поздней штукатурки и слоев краски, отреставрируют кирпичную кладку и архитектурные делали, устранят сколы и трещины, укрепят расслоившиеся участки, а также защитят стены от негативного воздействия осадков. Планируется раскрыть исторические оконные проемы, которые были заложены, а также воссоздать окно на месте позднего дверного проема.

Кроме того, предстоит привести в порядок все деревянные элементы и кровлю, отреставрировать белокаменные полы, ступени лестниц и карниз, изразцовые камины и фурнитуру, а также чугунные элементы парадной лестницы. В планах – воссоздание исторических сосновых окон и дверей по сохранившимся образцам и замена инженерных систем.

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По инф. lgz.ru

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