В Москве нашли двух уток-мандаринок

На пруду в районе Северный экологи обнаружили двух самок уток-мандаринок.

Уток обнаружили сотрудники Мосприроды на территории памятника садово-паркового искусства «Усадьба Архангельское-Тюриково», на Большом Тюриковском пруду. Это редкие для столицы обитатели, они занесены в Красную книгу России с третьей категорией редкости.

«Всего в мире насчитывается около 25 тысяч пар, из них 15 тысяч — на территории России. Естественный ареал обитания в России находится в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях, в бассейне реки Амур», — сообщает пресс-служба.

Отметим, что этих уток почитают на востоке. Более того, в китайской литературе пара уточек символизирует мужа и жену. Даже есть поговорка о «любящей паре» — «две мандаринки, играющие в воде». Отличительной особенностью уток является яркий окрас самца. Весят они менее килограмма и значительно меньше обычной кряквы. Питаются эти утки насекомыми, червями, семенами водных растений. Как попали эти «китайские» утки предстоит выяснить специалистам.

Кстати, в том же пруду были замечены и два семейства камышниц — самки с выводками. Эта птица имеет третью категорию редкости в Красной книге Москвы, размером она также меньше кряквы. Ее еще называют болотной курочкой, и увидеть ее непросто — эта птица скрытная и пугливая. Питаются растительными и животными кормами, в том числе насекомыми и даже головастиками.

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