В Ленобласти депутата-единоросса застали в лесу за распилом рельсов

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
В Ломоносовском районе Ленинградской области полиция застала муниципального депутата-единоросса Лебяженского поселения Евгения Будаева за распилом рельсов в лесу. Инцидент произошел утром 7 декабря, но журналистам стало известно о нем спустя сутки.
О двух подозрительных людях, которые пилят рельсы рядом с заброшенным железнодорожным переездом у форта Красная Горка, в полицию сообщил обеспокоенный местный житель. Сотрудники правоохранительных застали похитителей металлоконструкций в момент погрузки незаконной добычи в «Газель».
«На указанной машине тросом оттащили рельс длиной 25 метров марки Р-50 в лес, где распилили на куски газорезочным оборудованием — примерно по 1,5 метра каждый. Отрезав 8 кусков, загрузили данные куски рельсов в кузов. После чего продолжили пилить рельс», — говорится в протоколе, который составили полицейские.
По данным издания, оба участника «распила» написали явки с повинной. Правда, депутат сначала пытался представиться безработным.
Сам Будаев назвал произошедшее недоразумением. По его словам, он хотел забрать бесхозный рельс, которой «не принадлежит РЖД, он в лесу лежал и вообще использовался, наверное, для вагонеток в пекарне». Будаев добавил, что рельс ему понадобился, чтобы сделать подъездной путь к собственной пилораме.
Депутат добавил, что полиция «зарабатывает галочки».
«Они говорят, мы ждем, когда кто-нибудь приходит воровать рельсы и приезжаем», — рассказал Будаев изданию. Он посетовал, что у него забрали оборудование и сам рельс и добавил, что рассчитывал на понимание со стороны правоохранителей.
Теперь депутата подозревают в краже. Наказание по ст. 158 УК РФ о краже предполагает как штраф до 80 тыс. рублей, так и лишение свободы до двух лет.
Грэм Кук объявил о том, что он присоединится ко второму сезону Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Напомним, что речь идет об основателе и президенте премии World Travel Awards, ему предстоит стать одним из наставников состязания, способствующего раскрытию потенциала профессионалов, формированию ярких новых традиций, а также повышению стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В рамках конкурса оцениваются знания и компетенции участников, а также их авторские идеи. Создатели лучших проектов смогут рассчитывать на поддержку с их реализацией в регионах нашей страны.
В Ломоносовском районе Ленинградской области полиция застала муниципального депутата-единоросса Лебяженского поселения Евгения Будаева за распилом рельсов в лесу. Инцидент произошел утром 7 декабря, но журналистам стало известно о нем спустя сутки.
Следственный комитет объяснил массовое отравление в астраханском бассейне ошибкой нового сотрудника спорткомплекса. Новичок перепутал химические препараты, информация об этом опубликована на портале следкома.
Национальная финансовая прокуратура Франции запросила четыре года тюремного заключения для бывшего президента республики Николя Саркози, обвиненного в коррупции и злоупотреблении влиянием по делу «о прослушке». Два года из четырех — условно.
В связи с риском того, что рост цен съест существенную часть помощи семьям от льготной ипотеки под 6,5 процента, стоит применить данную льготу не только при покупке квартиры в новостройках, но и при приобретении вторичного жилья.
9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Этот день считается днём её рождения.
«Ландыши» Гелены Великановой в своё время вызвали немало критики, в основном, со стороны властей. Советская верхушка считала эту песню слишком уж «пошлой», но народ своей искренней любовью доказывал обратное.
Михаил Романов поздравил участников добровольческого движения с Днем волонтера, который отмечается 5 декабря. Также депутат принял участие в работе волонтерского колл-центра, закупил и доставил продукты по полученным заявкам адресатам во Фрунзенском районе.
На фоне других стран ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Китае выглядит намного более благополучной. Одной из причин стали быстрые и чрезвычайно жесткие меры, вводимые властями страны в очагах заболеваемости, считает профессор ВШУЗ Сеченовского Университета Артем Гиль.
Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин сделал самую маленькую деревянную ложку в мире, размером меньше 2,5 миллиметра. Как рассказал автор, на его изготовление ушло всего 18 минут, правда, к ним стоит прибавить 22 года опыта.
Суперзвезда российского кинематографа Сергей Безруков в последнее время редко балует своих почитателей новыми ролями. Хейтеры артиста считают, что карьера Безрукова пошла на спад, и режиссёры больше не предлагают ему ролей.
Тонкий матрас для дивана – это топпер. Он обеспечивает удобство и здоровый сон. Качественный наматрасник-топпер обладает богатым функционалом. Он улучшает характеристики старого матраса. Если нет возможности заменить отслужившее изделие на новое – купить топпер на диван будет разумным решением. Он обеспечит необходимый уровень комфорта и создаст подходящую поддержку для позвоночника. Также такая вещь продляет срок службы мебели, так как надежно закрывает основу и бережет ее от лишних воздействий.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.