ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Ленобласти депутата-единоросса застали в лесу за распилом рельсов
По инф. polit.ru   
09 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Ломоносовском районе Ленинградской области полиция застала муниципального депутата-единоросса Лебяженского поселения Евгения Будаева за распилом рельсов в лесу. Инцидент произошел утром 7 декабря, но журналистам стало известно о нем спустя сутки.

В Ленобласти депутата-единоросса застали в лесу за распилом рельсов

О двух подозрительных людях, которые пилят рельсы рядом с заброшенным железнодорожным переездом у форта Красная Горка, в полицию сообщил обеспокоенный местный житель. Сотрудники правоохранительных застали похитителей металлоконструкций в момент погрузки незаконной добычи в «Газель».

«На указанной машине тросом оттащили рельс длиной 25 метров марки Р-50 в лес, где распилили на куски газорезочным оборудованием — примерно по 1,5 метра каждый. Отрезав 8 кусков, загрузили данные куски рельсов в кузов. После чего продолжили пилить рельс», — говорится в протоколе, который составили полицейские.

По данным издания, оба участника «распила» написали явки с повинной. Правда, депутат сначала пытался представиться безработным.

Сам Будаев назвал произошедшее недоразумением. По его словам, он хотел забрать бесхозный рельс, которой «не принадлежит РЖД, он в лесу лежал и вообще использовался, наверное, для вагонеток в пекарне». Будаев добавил, что рельс ему понадобился, чтобы сделать подъездной путь к собственной пилораме.

Депутат добавил, что полиция «зарабатывает галочки».

«Они говорят, мы ждем, когда кто-нибудь приходит воровать рельсы и приезжаем», — рассказал Будаев изданию. Он посетовал, что у него забрали оборудование и сам рельс и добавил, что рассчитывал на понимание со стороны правоохранителей.

Теперь депутата подозревают в краже. Наказание по ст. 158 УК РФ о краже предполагает как штраф до 80 тыс. рублей, так и лишение свободы до двух лет.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 