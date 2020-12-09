В Ленобласти депутата-единоросса застали в лесу за распилом рельсов

В Ломоносовском районе Ленинградской области полиция застала муниципального депутата-единоросса Лебяженского поселения Евгения Будаева за распилом рельсов в лесу. Инцидент произошел утром 7 декабря, но журналистам стало известно о нем спустя сутки.

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О двух подозрительных людях, которые пилят рельсы рядом с заброшенным железнодорожным переездом у форта Красная Горка, в полицию сообщил обеспокоенный местный житель. Сотрудники правоохранительных застали похитителей металлоконструкций в момент погрузки незаконной добычи в «Газель».

«На указанной машине тросом оттащили рельс длиной 25 метров марки Р-50 в лес, где распилили на куски газорезочным оборудованием — примерно по 1,5 метра каждый. Отрезав 8 кусков, загрузили данные куски рельсов в кузов. После чего продолжили пилить рельс», — говорится в протоколе, который составили полицейские.

По данным издания, оба участника «распила» написали явки с повинной. Правда, депутат сначала пытался представиться безработным.

Сам Будаев назвал произошедшее недоразумением. По его словам, он хотел забрать бесхозный рельс, которой «не принадлежит РЖД, он в лесу лежал и вообще использовался, наверное, для вагонеток в пекарне». Будаев добавил, что рельс ему понадобился, чтобы сделать подъездной путь к собственной пилораме.

Депутат добавил, что полиция «зарабатывает галочки».

«Они говорят, мы ждем, когда кто-нибудь приходит воровать рельсы и приезжаем», — рассказал Будаев изданию. Он посетовал, что у него забрали оборудование и сам рельс и добавил, что рассчитывал на понимание со стороны правоохранителей.

Теперь депутата подозревают в краже. Наказание по ст. 158 УК РФ о краже предполагает как штраф до 80 тыс. рублей, так и лишение свободы до двух лет.

Polit.ru

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