В Крыму с 1 января повысится тариф на проезд. По безналу — дешевле!

В Крыму повысили стоимость проезда в общественном транспорте в с 1 января 2021 года. Тариф станет выше, но останется в пределах разумного.

Соответствующий приказ за подписью руководителя ведомства Светланы Мшанецкой опубликован на сайте правительства республики.

Согласно документу, в Алуште, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Феодосии и Ялте одна поездка в общественном автомобильном и электрическом транспорте будет стоить 17 рублей при оплате банковской картой и 22 рубля - при оплате наличными деньгами.

В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском билет в автобусах будет стоить 15 рублей при безналичном расчете и 20 рублей - за наличные. Такие же тарифы будут действовать за провоз одного места багажа. Они будут действовать в транспорте всех форм собственности.

Интересно, что если в конкретном автобусе нет валидатора для электронной оплаты проезда, пассажир сможет рассчитаться за услугу по наименьшему из двух перечисленных тарифов.

Ранее повышены на 3,2 процента и тарифы в пригородных поездах: с 1 января 2021 пассажиры КЖД и ЮППК будут платить 1,62 рубля за 1 пассажиро-километр.

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