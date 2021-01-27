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В Краснодаре ушла из жизни блокадница и поэтесса Лидия Хямелянина

По инф. Российской газеты   
27 Января 2021 г.
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В Краснодаре на 87-м году жизни умерла блокадница и поэтесса Лидия Хямелянина. Ее имя носит один из классов лицея в кубанском поселке Афипском, а ее книги, посвященные войне, стоят в библиотеке российского президента.

В Краснодаре ушла из жизни блокадница и поэтесса Лидия Хямелянина

Лидия Хямелянина родилась 20 декабря 1934 года в Ленинграде. В начала войны ее отец отправился добровольцем на фронт и погиб, защищая город на Неве. Мама устроилась санитаркой в госпиталь, который был переброшен ближе к передовой. Из-за этого в 1942 году маленькая Лида попала в детский дом. Сложно представить, с каким страшным голодом пришлось столкнуться блокадникам — от постоянного недоедания люди замертво падали прямо на улицах. Дневной рацион детей составляли 125 граммов хлеба, в который добавляли жмых, отруби, мучную пыль и сосновую кору. Мама нашла Лиду только в 1943-м, а через год они переехали в Краснодар.

В последние годы Лидия Тимофеевна возглавляла первичную окружную общественную организацию защитников и блокадников Ленинграда, была заместителем председателя городской комиссии по патриотической работе. И на протяжении всей жизни вела большую просветительскую работу среди учащихся, курсантов и просто неравнодушных людей. Награждена 32 медалями, орденом «Долг и Честь», нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945», а также за литературную деятельность — серебряным орденом «Серебряный крест».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с ее уходом, отметив, что поэтесса навсегда останется примером истинного патриотизма и верности своему Отечеству.

— Именно на Кубани раскрылся ее творческий потенциал, родились пронзительные поэтические сборники, — написал в социальных сетях Вениамин Кондратьев. — Мы часто встречались с Лидией Тимофеевной на различных мероприятиях. Ее уважали и ценили в ветеранских кругах, ждали в учебных заведениях, где она делилась с молодежью своими воспоминаниями. Для всех нас Лидия Хямелянина навсегда останется примером истинного патриотизма и преданности своему Отечеству. Это большая утрата для всего края и для меня лично. Горько осознавать, что таких людей, как Лидия Тимофеевна, становится с каждым годом все меньше.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

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