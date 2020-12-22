В Китае умерла старейшая в мире панда

Самая старая в мире панда по имени Синь Син, проживавшая в зоопарке Чунцин на западе Китая, умерла в возрасте 38 лет. В переводе на человеческий возраст ей было примерно 130 лет.

Скончалась Синь Син от полиорганной недостаточности, которое развилось из-за старения.

Как сообщает издание, родилась панда еще в 1982 году в китайском заповеднике в Баосине. За свою долгую жизнь она родила 36 детенышей.

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