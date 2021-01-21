В Израиле восстановили зрение абсолютно слепому мужчине

Операцию по восстановлению зрения провели жителю Хайфы в Израиле. 78-летний Джамал Фурани ослеп десять лет назад в связи с заболеваниями, которые привели к повреждению роговицы глаза.

Восстановить зрение ему смогли врачи в ходе имплантирования искусственной роговицы глаза. Имплант полностью состоит из синтетических неразлагаемых материалов, которые заменяют собой поврежденную ткань роговицы. Благодаря клеточной технологии и механизмам химической инженерии, имитирующим клеточную среду, имплант интегрируется с тканями организма и не вызывает отторжения.

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Процесс имплантации искусственной роговицы занял не более часа. После операции и снятия повязок Фурани вновь смог читать и увидеть своих родных.

СМИ пишет, что сейчас еще не менее 10 человек одобрены в качестве добровольцев для проведения клинических испытаний в медицинском центре.

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По инф. rosbalt.ru

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