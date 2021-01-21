В Израиле восстановили зрение абсолютно слепому мужчине

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Операцию по восстановлению зрения провели жителю Хайфы в Израиле. 78-летний Джамал Фурани ослеп десять лет назад в связи с заболеваниями, которые привели к повреждению роговицы глаза.
Восстановить зрение ему смогли врачи в ходе имплантирования искусственной роговицы глаза. Имплант полностью состоит из синтетических неразлагаемых материалов, которые заменяют собой поврежденную ткань роговицы. Благодаря клеточной технологии и механизмам химической инженерии, имитирующим клеточную среду, имплант интегрируется с тканями организма и не вызывает отторжения.
Ленинский районный суд Саратова выпустил из-под стражи прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, которому вменяют получение взяток на 33 млн рублей. Судья отклонил ходатайство следствия об аресте подозреваемого.
Стамбул оказался накрыт снегопадом, который начался в субботу вечером и продолжался с перерывами до понедельника. Это дало столь необходимый импульс самому густонаселенному городу страны, страдающему от отсутствия осадков и воды этой зимой.
К концу нынешнего столетия уровень Каспийского моря будет стремительно уменьшаться и упадет на 9-18 метров. К такому выводу пришли ученые из Marum, Центра морских исследований при Бременском университете. (Такие прогнозы не могут не беспокоить, а ведь это только один из многочисленных звоночков по теме изменения климата, а именно, глобального потепления. - прим. МГ.)
В старину люди не видели особой разницы между медициной и магией. Наука, которая только начала оформляться в странах запада, не спешила прийти на помощь к простым крестьянам. Поэтому большая часть населения Европы пользовалась неким суррогатом медицины, состоящим из причудливого сочетания травничества, откровенного суеверия и мистических практик. Славяне, по сути, мало выделялись из общей канвы, у них тоже временами практиковались странные и непонятные ритуалы, нацеленные на поддержание здоровья.
Биологи Алиреза Замани (Зоологический музей Университета Турку), Омид Миршамси (Университет имени Фирдоуси в Машхаде, Иран) и Юрий Марусик (Институт биологических проблем Севера ДО РАН) описали новый вид пауков и дали ему научное название в честь знаменитого канадского певца и поэта Леонарда Коэна.
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал в суде, как его задерживали сотрудники УВД по ЗАО Москвы и затем избивали в отделе полиции. В Мосгорсуде прошло третье заседание по делу о подброшенных журналисту наркотиках.
В Норильске продолжают расследование гибели троих человек из-за схода лавины. По подозрению в халатности задержали еще двух диспетчеров дежурной службы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года, был образована Республика Дагестан. Это — дата создания современного административного образования, ранее эту территорию занимали другие государства и княжества.
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу Путину. От такого трудно оставаться в стороне — причем, вне зависимости от текущей позиции (а наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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