В Череповце сборщик мебели убил недовольную клиентку

В Череповце суд вынес приговор сборщику мебели, который убил свою клиентку – 62-летнюю пенсионерку. Ближайшие 9,5 лет мужчина проведет в местах лишения свободы. (Увы, когда приглашаешь в дом любого мастера для ремонта, никогда не знаешь, что у этого человека за душой и на что он способен. - прим. МГ.)

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Убийство произошло в марте 2019 года в квартире по улице Любецкой.

Женщине нужно было отрегулировать дверцы на мебельных гарнитурах. Сборщик сказал, что выполнит работу за 800 рублей, но пенсионерка оказалась недовольна результатом и отказалась платить. Тогда мастер напал на клиентку и стал ее бить до тех пор, пока та не перестала подавать признаки жизни, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.

Сборщик мебели не только не вызвал своей жертве «скорую», он обыскал квартиру пенсионерки, нашел три тысячи рублей. Далее нападавший понял, что когда тело женщины обнаружат, то последним в телефонной книге будет значиться его контакт и именно мастер станет подозреваемым. Мужчина попытался спрятать следы, но не смог разблокировать телефон пенсионерки.

Тогда нападавший ушел из квартиры, прихватив не только телефон погибшей, но и ее записные книжки. Впоследствии мастер заявил следователям, что мобильник забрал не корысти ради, в книжках он рассчитывал обнаружить пароль к телефону. Еще сборщик решил переодеться, обнаружив, что на его джинсах остались пятна крови, он нашел в квартире заказчицы брюки и облачился в них.

А чтобы быть совсем не узнанным, мастер надел медицинскую маску.

Тем не менее, вся эта конспирация оказалась бессмысленной. Мастера задержали вскоре после убийства, под тяжестью улик он признался в содеянном.

Такая вот трагедия развернулась. Хозяйка квартиры и предположить не могла, что по вызову приедет такой изворотливый и коварный убийца. Чтобы такие истории не повторялись, надо сотрудничать только с проверенными мастерами, лучше пусть знакомые дают рекомендации, поспрашивайте их, не ленитесь. А если все-таки не удастся найти мастера по рекомендации, то тогда по возможности не оставайтесь наедине с незнакомцем.