В Белом море нашли водоросли, выделяющие антибиотики

В Унской губе Белого моря обнаружили новую для России харовую водоросль, которая выделяет антибиотики. До сих пор считалось, что ее можно встретить только на побережье северной Норвегии и во фьордах Норвежского моря.

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Как сообщает национальный парк «Онежское Поморье», редкая водоросль под названием толипелла Нормана развивается в солоноватых водах Унской губы и уже образовала там целое сообщество. Споры водорослей переносят водоплавающие птицы, а в том районе во время весенней и осенней миграции они останавливаются многотысячными стаями. Специалисты полагают, что именно благодаря пернатым толипелла Нормана появилась в России.

Харовые водоросли — древний класс, объединяющий признаки водорослей и высших растений. Обычно они образуют подводные луга, густо покрывающие дно прудов и озер. В таких местах формируется особый биоценоз. На водорослях развивается корм для беспозвоночных, которыми питаются рыбы. Заросли толипеллы Нормана служат приютом для молоди рыб и более мелких подводных жителей.

Кроме того, харовые водоросли выделяют антибиотики, поэтому в местах их обитания нет личинок комаров или они слабо развиты. В Швейцарии такие водоросли используют как удобрение для тяжелых почв. А при образовании отложений из них получаются лечебные грязи.

Водорослевое сообщество, обнаруженное на территории нацпарка «Онежское Поморье», возможно, является не единственным. Ученые собираются поискать толипеллу Нормана и на расположенном в этих краях озере Мураканском.

Национальный парк «Онежское Поморье» занимает более 200 тысяч гектаров в акватории Унской губы Белого моря, из них 21 тысяча гектаров — земли водного фонда. По его территории проходит Восточно-Атлантический миграционный путь птиц. Весной сотни тысяч гусей, уток и куликов следуют по нему к местам гнездования, а осенью возвращаются в теплые края.

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