В Белом море нашли водоросли, выделяющие антибиотики

В Унской губе Белого моря обнаружили новую для России харовую водоросль, которая выделяет антибиотики. До сих пор считалось, что ее можно встретить только на побережье северной Норвегии и во фьордах Норвежского моря.
Как сообщает национальный парк «Онежское Поморье», редкая водоросль под названием толипелла Нормана развивается в солоноватых водах Унской губы и уже образовала там целое сообщество. Споры водорослей переносят водоплавающие птицы, а в том районе во время весенней и осенней миграции они останавливаются многотысячными стаями. Специалисты полагают, что именно благодаря пернатым толипелла Нормана появилась в России.
Харовые водоросли — древний класс, объединяющий признаки водорослей и высших растений. Обычно они образуют подводные луга, густо покрывающие дно прудов и озер. В таких местах формируется особый биоценоз. На водорослях развивается корм для беспозвоночных, которыми питаются рыбы. Заросли толипеллы Нормана служат приютом для молоди рыб и более мелких подводных жителей.
Кроме того, харовые водоросли выделяют антибиотики, поэтому в местах их обитания нет личинок комаров или они слабо развиты. В Швейцарии такие водоросли используют как удобрение для тяжелых почв. А при образовании отложений из них получаются лечебные грязи.
Водорослевое сообщество, обнаруженное на территории нацпарка «Онежское Поморье», возможно, является не единственным. Ученые собираются поискать толипеллу Нормана и на расположенном в этих краях озере Мураканском.
Национальный парк «Онежское Поморье» занимает более 200 тысяч гектаров в акватории Унской губы Белого моря, из них 21 тысяча гектаров — земли водного фонда. По его территории проходит Восточно-Атлантический миграционный путь птиц. Весной сотни тысяч гусей, уток и куликов следуют по нему к местам гнездования, а осенью возвращаются в теплые края.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Звезды полюбившихся советских новогодних кинолент: тогда и сейчас
Издание «Собеседник» решило посмотреть, как изменились звезды фильмов «Ирония судьбы», «Чародеи» и «Морозко» много лет спустя.
-
Утерянные телефоны можно будет блокировать удалённо
Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт возможность удалённо блокировать телефоны и регистрировать сим-карты.
-
Семьям погибших в Баренцевом море рыбаков выплатят по миллиону
Семьям моряков, которых не нашли после крушения рыболовецкого судна «Онега» 28 декабря, выплатят по 1 млн рублей.
-
Жителям Симферополя и Ялты на Новый год подарят воду без ограничений
Жителям Симферополя и Ялты 31 декабря и 1 января будут подавать холодную воду без ограничений, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Совета министров.
-
Внучка Алисы Фрейндлих рассказала о госпитализации всей семьи
Внучка народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, попавшей в больницу с коронавирусом, рассказала в своем Instagram о госпитализации всей семьи.
-
В Белом море нашли водоросли, выделяющие антибиотики
В Унской губе Белого моря обнаружили новую для России харовую водоросль, которая выделяет антибиотики. До сих пор считалось, что ее можно встретить только на побережье северной Норвегии и во фьордах Норвежского моря.
-
Не было бы в Год науки забыто о ней самой из-за очередной реформы
Идея распределить всех ученых в России по пяти кластерам — в зависимости от важности исследований, может стать контрольным выстрелом для прогресса.
-
2020 год стал для Петербурга самым теплым за всю историю наблюдений
Уходящий год стал самым теплым в Санкт-Петербурге за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
-
Эффективные способы добиться популярности в Инстаграм
Инстаграм давно перестал был просто сервисом для обмена фотографиями и общения. Сегодня через эту сеть продвигаются товары, услуги, продвигаются идеи и мнения. В Intsagram зарегистрировано более 300 миллионов активных пользователей (пассивные аккаунты не считаются). Согласно статистике, юзеры проводят не менее 15 минут в день за скроллингом ленты.
-
Размер материнского капитала в России увеличился. Но станут ли внучки рожать?
В России с Нового года увеличатся размеры материнского (семейного) капитала. На большие суммы смогут рассчитывать как те, у кого уже было такое право, так и семьи, родившие первого ребенка в 2021 году. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 января.
-
Россияне рассказали о своих заветных желаниях на Новый год
Здоровье — вот основное заветное желание 51% россиян на Новый год. Именно о здоровье для себя и близких они намерены загадывать под бой курантов. На втором месте (44%) — высокая зарплата, на третьем (42%) — счастье в новом году.
-
Профсоюзы требуют отменить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Петербурга
Федерация профсоюзов Петербурга и Ленобласти требует отменить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте города. На сайте организации опубликовано заявление, в котором говорится, что рост стоимости усугубит положение петербуржцев.
-
Лайма Вайкуле поздравила подписчиков… а они не узнали её в новом образе
Российская и латвийская певица Лайма Вайкуле поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом и опубликовала небольшое видеообращение в своем Instagram.
-
Новости и любопытные факты образовательной индустрии
Образовательная сфера всегда пестрит новостями. Еще бы, ведь здесь столько тем – про сады, школы, среднее специальное и высшее образование. Итак, узнаем, что же происходит в этой сфере в канун Нового года? А еще коснемся любопытной информации.
-
Путин признал несправедливость и нарушение Конституции в приостановке индексации пенсий работающим пенсинерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке. Об этом завил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаилом Шмаковым.
-
Протодиакона Кураева лишили сана за «хулу на РПЦ»
Известный богослов, церковный и общественный деятель, протодиакон Андрей Кураев лишен духовного сана решением Московского епархиального церковного суда. Свое суждение он высказал СМИ.
-
День в истории: советский химик Сергей Лебедев получил синтетический каучук
Учёный-химик Сергей Лебедев первым в мире получил промышленный синтетический каучук 93 года назад, 30 декабря 1927 года.
-
Как за год подорожали «оливье» и «селедка под шубой»?
В России в 2020 году стоимость салата «Оливье» выросла на 6,14 процента по сравнению с 2019 годом, а «селёдки под шубой» — на 7,4 процента. Это следует из данных Росстата.
-
Московским школьникам продлили каникулы – на неделю
Власти решили продлить каникулы в московских школах и колледжах на неделю, до 17 января, чтобы замедлить распространение коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
-
Саратовская кондитерская фабрика намерена уволить почти 300 человек
Крупнейшая в Саратовской области кондитерская фабрика «Саратовская» («Консар») в феврале и марте следующего года планирует уволить 272 сотрудника. (Десятки людей таким образом останутся без работы, не позавидуешь... прим. МГ.)