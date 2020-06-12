Устроившего стрельбу в норвежской мечети приговорили к 21 году тюрьмы

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Норвежский суд приговорил к 21 году тюремного заключения Филипа Мансхауса, который убил сводную сестру и устроил стрельбу в мечети в пригороде Осло в августе прошлого года.
Это максимально возможное в Норвегии наказание для особо опасных преступников. После окончания этого срока по законам страны, суд может продлевать заключение каждые пять лет, если осужденный будет считаться опасным для общества. Такой же приговор получил в 2012 году норвежский террорист Андерс Брейвик, который устроил бойню на острове Утёйя в 2011 году. 22-летний Мансхаус открыто выражал ему симпатии.
Согласно приговору суда, Мансхаус также должен будет выплатить компенсацию пострадавшим и покрыть судебные издержки. Процесс над преступником проходил в окружном суде Аскера и Берума с 7 по 20 мая. Он обвинялся в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство.
По данным следствия, Мансхаус 10 августа 2019 года из дробовика и охотничьего ружья открыл огонь в одной из мечетей в пригороде Осло. В результате пострадал один человек. По словам Мансхауса, он намеревался «убить как можно больше мусульман». Позднее полиция обнаружила тело сводной сестры преступника, которую он застрелил предположительно из-за ее азиатского происхождения.
Обвинение настаивало на том, что в деле Мансхауса нет смягчающих обстоятельств, а сам террорист представляет опасность для общества. Мансхаус вину не признал, ссылаясь на право преступить закон в форс-мажорных обстоятельствах. По мнению адвоката, Мансхаус является невменяемым и нуждается в принудительном лечении.
Почему мы об этом рассказываем? Потому что надо понимать, что психически нездоровые люди есть в любом государстве, даже таком благополучном, как Норвегия или Новая Зеландия. В последней произошла подобная трагедия. Австралиец Брентон Таррант расстрелял прихожан в мечетях новозеландского города Крайстчерч. В общей сложности он убил 51 человека. Причем мотив преступления в обоих случаях одинаковые - это ненависть к мусульманам...
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