Ушла из жизни боровшаяся против Сталина диссидентка Майя Улановская

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В Израиле скончалась российская литератор и переводчица Майя Улановская. В советские годы она была отправлена в ГУЛАГ как диссидентка.
О кончине Улановской на 89-м году сообщает правозащитная организация «Мемориал».
Причина смерти не называется.
Родители Майи были профессиональными революционерами и попали под каток репрессий в конце 1940-х годов. «Перед арестом отец сказал Майе: «Я знаю, что и ты будешь сидеть, но никогда не примиряйся с несправедливостью», — отмечено в некрологе.
После поступления в институт Улановская вошла в подпольный молодежный антисталинский «Союз борьбы за дело революции». В 1951 году ее арестовали, через год суд вынес приговор — 25 лет лагерей. В 1956 году участнице диссидентского движения на пять лет снизили срок заключения и освободили по амнистии. Затем Майя Александровна трудилась в библиотеке ИНИОН в Москве и помогала правозащитному движению, в частности перепечатывала самиздат.
В 1973 году Улановскую «выдавили» из страны. Вместе с семьей она оказалась в Израиле, где переводила на русский язык книги с английского и иврита. Она также выпустила в соавторстве с матерью мемуары.
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