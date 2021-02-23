Умерла «радистка Кэт» Екатерина Градова

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Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт. Также она является матерью Марии Мироновой - единственного ребенка актера Андрея Миронова.
Актриса театра и кино Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Ее отец был профессором, доктором наук, членом-корреспондентом Академии архитектуры. Всю Великую Отечественную войну (1941-1945) он прошел гвардии майором, руководил полком саперов. Мама была актрисой Центрального театра транспорта (с 1959 года — Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя, ныне — Гоголь-центр).
С четырех лет Екатерина изучала немецкий язык, с семи лет — английский язык, обучалась игре на фортепиано и брала уроки рисунка. По окончании средней школы училась в Московском институте иностранных языков.
В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1969–1971 годах Екатерина Градова была актрисой Московского академического драматического театра имени Вл. Маяковского. Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году, когда она сыграла главную роль Александры Негиной в спектакле «Таланты и поклонники». Постановку осуществила ученица Станиславского Мария Кнебель, в спектакле были заняты такие большие мастера, как Максим Штраух, Евгений Леонов, Александр Лазарев, Наталья Вилькина, Светлана Немоляева.
Известность в кинематографе и всенародную любовь зрителей актрисе принесла роль Радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны» (1973). За эту киноработу Екатерина Градова была награждена орденом Дружбы Народов.
В 1979 году Градова снялась в фильме «Место встречи изменить нельзя», сыграв небольшую, но заметную роль Светланы Волокушиной.
Актриса также снималась в кинолентах «Осенние свадьбы» (1967) и «Рождение» (1976), фильмах-спектаклях «Женский монастырь» (1971), «Собака Баскервилей (1971), «Маленькие комедии большого дома» (1974), «Таблетку под язык» (1978), «Гнездо глухаря» (1987).
Уйдя из театра, Екатерина Градова прошла обучение на курсе Свято-Тихоновского Богословского института. Преподавала в гимназии и в школе предмет «Живое слово», созданный самой Градовой.
Екатерина Градова была замужем за известным советским актером Андреем Мироновым (1941-1987). От этого брака у нее есть дочь Мария Миронова — заслуженная артистка России, актриса театра Ленком.
Внук Градовой Андрей Удалов после окончания Театрального училища имени Бориса Щукина был принят в Первую студию Театра имени Вахтангова.
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