Умерла «радистка Кэт» Екатерина Градова

Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт. Также она является матерью Марии Мироновой - единственного ребенка актера Андрея Миронова.

Актриса театра и кино Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Ее отец был профессором, доктором наук, членом-корреспондентом Академии архитектуры. Всю Великую Отечественную войну (1941-1945) он прошел гвардии майором, руководил полком саперов. Мама была актрисой Центрального театра транспорта (с 1959 года — Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя, ныне — Гоголь-центр).

С четырех лет Екатерина изучала немецкий язык, с семи лет — английский язык, обучалась игре на фортепиано и брала уроки рисунка. По окончании средней школы училась в Московском институте иностранных языков.

В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова). В 1969–1971 годах Екатерина Градова была актрисой Московского академического драматического театра имени Вл. Маяковского. Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году, когда она сыграла главную роль Александры Негиной в спектакле «Таланты и поклонники». Постановку осуществила ученица Станиславского Мария Кнебель, в спектакле были заняты такие большие мастера, как Максим Штраух, Евгений Леонов, Александр Лазарев, Наталья Вилькина, Светлана Немоляева.

Известность в кинематографе и всенародную любовь зрителей актрисе принесла роль Радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны» (1973). За эту киноработу Екатерина Градова была награждена орденом Дружбы Народов.

В 1979 году Градова снялась в фильме «Место встречи изменить нельзя», сыграв небольшую, но заметную роль Светланы Волокушиной.

Актриса также снималась в кинолентах «Осенние свадьбы» (1967) и «Рождение» (1976), фильмах-спектаклях «Женский монастырь» (1971), «Собака Баскервилей (1971), «Маленькие комедии большого дома» (1974), «Таблетку под язык» (1978), «Гнездо глухаря» (1987).

Уйдя из театра, Екатерина Градова прошла обучение на курсе Свято-Тихоновского Богословского института. Преподавала в гимназии и в школе предмет «Живое слово», созданный самой Градовой.

Екатерина Градова была замужем за известным советским актером Андреем Мироновым (1941-1987). От этого брака у нее есть дочь Мария Миронова — заслуженная артистка России, актриса театра Ленком.

Внук Градовой Андрей Удалов после окончания Театрального училища имени Бориса Щукина был принят в Первую студию Театра имени Вахтангова.

По инф. rosbalt.ru

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...