Умер японский педиатр Кавасаки, открывший одноименный синдром

В Японии на 96-м году жизни умер педиатр Томисаку Кавасаки. Он первым в 1967 году описал названное впоследствии в его честь детское заболевание, вызывающее воспаление кровеносных сосудов.

Педиатр умер от естественных причин, связанных с его преклонным возрастом.

Синдром Кавасаки – это острое лихорадочное заболевание, которое поражает детей в возрасте до пяти лет. Болезнь повреждает коронарные сосуды и имеет ярко выраженные симптомы: лихорадка, сыпь, шелушение на коже, воспалённые глаза, распухшие лимфоузлы на шее и ярко-красный язык. Большинство детей полностью выздоравливают в течение двух недель, в некоторых случаях болезнь вызывает серьезные сердечные осложнения.

Статистика показывает, что синдрому в основном подвержены жители Восточной Азии, что говорит в пользу предрасположенности наследственного характера. Однако все чаще это заболевание наблюдают и в других частях света. В России впервые эта болезнь клинически была зафиксирована в 1980 году.

После начала пандемии коронавируса в Европе и Северной Америке резко увеличилось число госпитализированных с подозрением на синдром Кавасаки. 15 мая на эту тенденцию обратил внимание генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Представитель управления здравоохранения Нью-Йорка Димитр Даскалакаис сообщил, что подобные симптомы могли проявляться у детей, после того как они в легкой форме переболели вызываемым коронавирусом заболеванием.

Polit.ru

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