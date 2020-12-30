Умер модельер Пьер Карден

Скончался французский модельер Пьер Карден. Основателю одноименного дома моды было 98 лет.

Кардена называли «первым футуристом от моды». Он родился в 1922 году в Италии, а в 1940-х переехал в Париж и начал карьеру дизайнера. В 1950 году появилась марка Pierre Cardin.

Карден применял в своих коллекциях необычные синтетические материалы, а в качестве освещения на показах использовал лунный свет.

В 1991 году он устроил масштабный показ на Красной площади в Москве — зрелище собрало порядка 200 тыс. человек.

По инф. rosbalt.ru

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...