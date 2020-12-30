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Умер модельер Пьер Карден
По инф. rosbalt.ru   
30 Декабря 2020 г.
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Скончался французский модельер Пьер Карден. Основателю одноименного дома моды было 98 лет.

Умер модельер Пьер Карден

Кардена называли «первым футуристом от моды». Он родился в 1922 году в Италии, а в 1940-х переехал в Париж и начал карьеру дизайнера. В 1950 году появилась марка Pierre Cardin.

Карден применял в своих коллекциях необычные синтетические материалы, а в качестве освещения на показах использовал лунный свет.

В 1991 году он устроил масштабный показ на Красной площади в Москве — зрелище собрало порядка 200 тыс. человек.

По инф. rosbalt.ru

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