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Ученые назвали виновника массовой гибели морских животных на Камчатке
По инф. rosbalt.ru   
19 Декабря 2020 г.
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Причиной массовой гибели животных у берегов Камчатки стали токсины, выделяющиеся при цветении водоросли Karenia selliformis. Об этом заявила заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Татьяна Орлова.

Эколог сильно засомневался в природной причине экологической катастрофы на Камчатке

По ее словам, конкретная водоросль была идентифицирована методами микроскопии и генетических исследований. По словам Орловой, во время цветения карении в прибрежные воды Камчатки ежедневно поступало до 3 тонн органического вещества на квадратный километр акватории.

Исследование особенностей водоросли и ее влияния на экосистему продолжаются.

В начале октября на берег выбросило 95% обитателей дна Авачинского залива Камчатки. Серфингисты сообщили об ожогах и сухости глаз, симптомах отравления. Основной версией экологического бедствия власти называли деятельность микроводорослей, однако независимые наблюдатели указали на влияние человеческого фактора.

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По инф. rosbalt.ru

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