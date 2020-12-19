Ученые назвали виновника массовой гибели морских животных на Камчатке

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Причиной массовой гибели животных у берегов Камчатки стали токсины, выделяющиеся при цветении водоросли Karenia selliformis. Об этом заявила заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Татьяна Орлова.
По ее словам, конкретная водоросль была идентифицирована методами микроскопии и генетических исследований. По словам Орловой, во время цветения карении в прибрежные воды Камчатки ежедневно поступало до 3 тонн органического вещества на квадратный километр акватории.
Исследование особенностей водоросли и ее влияния на экосистему продолжаются.
В начале октября на берег выбросило 95% обитателей дна Авачинского залива Камчатки. Серфингисты сообщили об ожогах и сухости глаз, симптомах отравления. Основной версией экологического бедствия власти называли деятельность микроводорослей, однако независимые наблюдатели указали на влияние человеческого фактора.
Причиной массовой гибели животных у берегов Камчатки стали токсины, выделяющиеся при цветении водоросли Karenia selliformis. Об этом заявила заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Татьяна Орлова.
Всего в трех странах (Сейшелы, Танзания и Эфиопия) эпидобстановка по коронавирусу благополучная, заявили в Роспотребнадзоре. А вот в Беларуси, Казахстане, Турции и Швейцарии дела обстоят намного хуже. Туристам туда лучше не ехать, так как риск заразиться SARS-CoV-2 резко возрастает.
Заслуженная артистка России Рената Литвинова рассказала, как проходит её лечение от новой коронавирусной инфекции. Знаменитость самоизолировалась в начале болезни, о своём заражении она сообщила 7 декабря.
Скоро Новый год, многие надеются на перемены к лучшему, поэтому, несмотря ни на что, модники начинают интересоваться, что же будет актуальным в следующем году? Ведущая и стилист программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко решила высказать своё мнение по этому поводу.
В Чите суд приговорил военнослужащего-контрактника Саяна Батуева по делу о взятках. Он признал вину и пояснил, что брал взятки с целью обустройства спортзала войсковой части и приобретения спортинвентаря, поскольку Минобороны РФ «не выделяло деньги на указанные цели».
Сегодня культурный Интернет расскажет нам о секретах древнего человека. Серию научно-популярных лекций проведут лучшие эксперты России, которые поделятся своими знаниями о традициях, культурных особенностях и социальных нормах людей прошлого.
Коронавирус может вызвать необычный побочный эффект. Многие переболевшие стали жаловаться на то, что организм перестал воспринимать сигареты и алкоголь. Они отмечают, что даже после маленькой дозы алкоголя могут несколько дней страдать от сильнейшего похмелья.
На практическом экзамене на получение водительских прав находиться в машине, кроме испытуемого и экзаменатора, МВД России разрешит также представителям общественных объединений и другим должностным лицам органов внутренних дел.
Музейные сотрудники Университета Абердина совершили случайное открытие, которое может пролить новый свет на историю Великой пирамиды в Гизе, Египет. В коробке из-под сигар они обнаружили артефакты возрастом около 5000 лет, которые считались давно утраченными.
Владимир Путин под занавес большой пресс-конференции поделился деталями частной жизни. Он рассказал, какие сказки читает внукам, какой у него в семье главный тост и какой главный секрет семейного счастья.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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