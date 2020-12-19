Ученые назвали виновника массовой гибели морских животных на Камчатке

Причиной массовой гибели животных у берегов Камчатки стали токсины, выделяющиеся при цветении водоросли Karenia selliformis. Об этом заявила заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Татьяна Орлова.

По ее словам, конкретная водоросль была идентифицирована методами микроскопии и генетических исследований. По словам Орловой, во время цветения карении в прибрежные воды Камчатки ежедневно поступало до 3 тонн органического вещества на квадратный километр акватории.

Исследование особенностей водоросли и ее влияния на экосистему продолжаются.

В начале октября на берег выбросило 95% обитателей дна Авачинского залива Камчатки. Серфингисты сообщили об ожогах и сухости глаз, симптомах отравления. Основной версией экологического бедствия власти называли деятельность микроводорослей, однако независимые наблюдатели указали на влияние человеческого фактора.

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По инф. rosbalt.ru

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