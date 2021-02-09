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Во Франции 116-летняя сестра Андрэ, в миру Люсиль Рандон, перенесла коронавирус и выздоровела. COVID-19 был диагностирован у женщины в доме престарелых в Тулоне 16 января.
По словам самой долгожительницы, она даже не понимала, что заразилась коронавирусом. Рандон переболела бессимптомно, а в период самоизоляции больше всего ее тяготило одиночество. По данным врачей, сейчас жизнь Люсиль Рандон вне опасности. Представитель дома престарелых отметил, что женщина «не боялась болезни, но беспокоилась по поводу других постояльцев».
Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она работала гувернанткой. В 41 она стала монахиней и устроилась на работу в больницу в городе Виши, где помогала сиротам и старикам. В 1979 году поступила на службу в монастырь, а в 2009 году оказалась в тулонском доме престарелых. Рандон является старейшей жительницей Франции и Европы, чей возраст документально подтвержден.
А вот истории о других людях преклонного возраста, которые тоже столкнулись с коварным коронавирусом и смогли с ним справиться:
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Старейшая жительница Европы перенесла COVID-19 и даже не заметила!
Во Франции 116-летняя сестра Андрэ, в миру Люсиль Рандон, перенесла коронавирус и выздоровела. COVID-19 был диагностирован у женщины в доме престарелых в Тулоне 16 января.
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