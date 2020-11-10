Сын Виктора Цоя подал в суд на Алексея Учителя, обвинив его во лжи

Исковое заявление зарегистрировано 5 ноября и находится у судьи, сообщили в Пресненском суде Москвы.

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Как следует из иска, сын Виктора Цоя Александр защищает право на изображение. Ответчиками по иску выступают ООО «Каропрокат», ООО «СППР» и ООО ТПО «Рок», указанная в титрах фильма «Цой» в качестве производителя. Генеральный директор компании — режиссер картины Алексей Учитель.

На своей странице «ВКонтакте» Александр Цой обвинил создателя фильма во лжи о том, что они имеют права на использование образа его отца.

— Я был против этого фильма с самых первых версий сценария, которые мне показали. Рассказанная в нём история — полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца в аварии в Латвии в 1990 году, — заявил Александр Цой.

По его мнению, создатели ленты пытаются использовать известную фамилию его отца, чтобы заработать на сомнительных фантазиях вокруг нее.

Другие персонажи фильма также не соответствуют образам своих прототипов, многие из которых уже умерли, отметил сын музыканта.

— Если бы они были живы, я уверен, никто бы не посмел снимать про них такую чушь. Сегодня защищать их добрые имена и права приходится мне и другим живым свидетелям, — подчеркнул Цой, добавив, что его позицию разделяют родственники и друзья отца.

По инф. газеты «Культура»

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