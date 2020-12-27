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Штрафы за неповиновение полиции увеличатся в 20 раз
По инф. rosbalt.ru   
27 Декабря 2020 г.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий штрафы за неповиновение граждан сотрудникам полиции и Росгвардии.

Штрафы за неповиновение полиции увеличатся в 20 раз

Согласно документу, штраф за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов ФСБ, Росгвардии, ФСИН и т. д. составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а в случае рецидива от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Сейчас за это штрафуют на сумму от 500 рублей до 1 тыс. рублей.

«Игнорирование законных требований сотрудников правоохранительных органов, в том числе в связи с мягкостью соответствующих санкций, подрывает основы управления в государстве, препятствует исполнению представителями власти своих служебных обязанностей и может повлечь более серьезные последствия, включая срыв проведения оперативно-разыскных и следственных действий, невозможность осуществления профилактических и контрольно-надзорных мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Полицейские все больше и больше получают статус неприкосновенности. Их нельзя оскорблять, им нельзя не повиноваться... Вот только так ли благородны и честны сотрудники правоохранительных органов, чтобы можно было выполнять все их требования беспрекословно?..

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По инф. rosbalt.ru

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