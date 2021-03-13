Шоу «Точь-в-точь» изжило себя?

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Часто приходится слышать, что мы, дескать, телевизор не смотрим или давно этот зомбоящик вообще выбросили, но когда в соцсетях появляется заметка по поводу какой-нибудь телепрограммы, то она вызывает отклики. И это говорит о том, что телевизор у нас всё ещё смотрят, другое дело – с каким выражением лица.
Представляем вашему вниманию пост в «Фейсбуке» известного блогера, а на самом деле писателя, журналиста, давнего автора «Литературной газеты» и лауреата премии «Золотой телёнок» Аркадия Кайданова.
Как говорил Михаил Глебович Осокин, «удивительная новость...» поступила лично ко мне с Первого канала.
Наверное, это новость только для меня, ибо не смотрю, но...
Шоу «Точь-в-точь».
Ведущий Олешко в педерастическом сюртуке мультяшной Мухи-цокотухи.
Двухметровый Панайотов поёт под Софию Ротару.
Зачем это вот всё?
Зачем делать из Панайотова жутковатого транса?
Зачем точь-в-точь петь песни артистов, от которых и в оригинале страну давно тошнит?
Ради каких таких немыслимых гонораров в жюри изображают немыслимый восторг доедающие последнюю горбушку умные и тонкие Галкин и Ярмольник?
Ладно Ваенга, она Ваенга и есть.
Возможно, я не понимаю высокой сверхзадачи проекта, но по мне, это голимый отмыв бабосов.
Пипл, хавай!
Далее развернулась бурная полемика, публикуем наиболее характерные из множества откликов, сокращая, разумеется, крепкие выражения, без которых, видимо, трудно обсуждать наше ТВ.
Юрий Лоза: «Последняя авторская программа на телевидении – «Что? Где? Когда?». С тех пор сплошной один-в-один и точь-в-точь».
Аркадий Кайданов: «Эрнста, который делал «Матадор», посадить и заставить смотреть не отрываясь. А для симметрии Добродеева – чтобы смотрел у себя Соловьёва, включая его live».
Татьяна Москвитина: «Уже давно нет того Эрнста, что делал «Матадор».
Иван Цыбин: «Это когда тошнило от настоящей Ротару? Может, не надо впадать в крайности? Она давно заслужила почёт и уважение. Даже тем, что никогда ничего не говорит против России и приезжает сюда, хотя это ой как непросто сейчас».
Аркадий Кайданов: «Дело же не в Ротару вовсе. Я о формате проекта».
Lyudmyla Alex Kibler: «Случайно, в ФБ увидела номер из этой программы. Такой парад эмоций пережила – потрясение, стыд, негодование».
Tatiana Tanja Yarikova: «Фальшивое удивление, дешёвое притворство, наигранное волнение... стыдно за членов жюри».
Да, наше развлекательное ТВ вызывает бури гнева. Но что касается конкретного шоу «Точь-в-точь», то начиналось оно как раз прекрасно. Восемь лет назад его «слицензировали» с испанского оригинала «Tu cara me suena» под названием «Один-в-один». И первый сезон был настолько успешен, что шоу перекупили продюсеры «России 1». Но Первый канал в 2014 году коварно запустил у себя под названием «Точь-в-точь» очень похожее шоу без всяких лицензий. Таким образом, более семи лет два главных канала кормили нас по сути одним и тем же продуктом. И, опускаясь в конкурентной борьбе всё ниже и ниже, перекормили. И сейчас очевидно, что шоу себя изжило. А с тем, что со времён «КВН» и «Что? Где? Когда?» не рождается оригинальных отечественных программ, все уже смирились, так же как и с тем, что молодёжь, сызмала запутавшаяся в социальных сетях, телек не смотрит совсем.
После просмотра шоу в очередной раз возникает вопрос: сколько еще наше ТВ намерено эксплуатировать тему неумения, неуклюжести, невежества и беспомощности, подавая все это как нечто дико смешное? Легендарное изречение барона Мюнхгаузена о том, что все глупости на земле делаются с серьезным выражением лица, не стоит воспринимать так буквально. Культура, в том числе и массовая, требует более серьезного отношения к себе, как цветок требует воды.
Часто приходится слышать, что мы, дескать, телевизор не смотрим или давно этот зомбоящик вообще выбросили, но когда в соцсетях появляется заметка по поводу какой-нибудь телепрограммы, то она вызывает отклики. И это говорит о том, что телевизор у нас всё ещё смотрят, другое дело – с каким выражением лица.
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