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Сельскую ипотеку планируют распространить на Подмосковье
По инф. Парламентской газеты   
09 Января 2021 г.
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Министерство сельского хозяйства намерено распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область - ранее она в нее не входила.

Сельскую ипотеку планируют распространить на Подмосковье

«Минсельхозом разработан проект изменений, предусматривающий предоставление льготной сельской ипотеки в Московской области для граждан РФ, зарегистрированных на сельских территориях этого региона и осуществляющих трудовую деятельность в агропромышленном комплексе на данных сельских территориях не менее двух лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом предусмотрено увеличение размера кредита на строительство жилого дома до пяти миллиона рублей для всех субъектов — участников программы. В ведомстве также добавили, что в настоящее время документ проходит согласование.

Ранее сообщалось, что на поддержку сельской ипотеки в 2020 году выделено 1,5 миллиарда рублей. Однако, по мнению директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза Ксении Шевёлкиной, в перспективе финансирование этого направления нужно увеличивать.

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По инф. Парламентской газеты

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