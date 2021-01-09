Сельскую ипотеку планируют распространить на Подмосковье

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Министерство сельского хозяйства намерено распространить действие программы сельской ипотеки на Московскую область - ранее она в нее не входила.
«Минсельхозом разработан проект изменений, предусматривающий предоставление льготной сельской ипотеки в Московской области для граждан РФ, зарегистрированных на сельских территориях этого региона и осуществляющих трудовую деятельность в агропромышленном комплексе на данных сельских территориях не менее двух лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом предусмотрено увеличение размера кредита на строительство жилого дома до пяти миллиона рублей для всех субъектов — участников программы. В ведомстве также добавили, что в настоящее время документ проходит согласование.
Ранее сообщалось, что на поддержку сельской ипотеки в 2020 году выделено 1,5 миллиарда рублей. Однако, по мнению директора Департамента развития сельских территорий Минсельхоза Ксении Шевёлкиной, в перспективе финансирование этого направления нужно увеличивать.
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