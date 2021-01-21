Саратовский врач парализовал работу минздрава из-за страха перед женой

В Саратове женщина обвинила власти в фальсификации статистики по вакцинации из-за отметки о сделанной ее мужу прививке. Горожанка была уверена, что ее супруг не прививался, но после ее резонансного заявления, вызвавшего большой скандал, признался, что просто скрыл от жены факт вакцинации.

Как сообщает ИА «Версия-Саратов», в редакцию на днях обратилась саратовчанка, заявив о возможных махинациях со статистикой вакцинации в регионе. Она рассказала, что в декабре ее муж получил на электронную почту оповещение с портала «Госуслуги» о пройденной в поликлинике № 2 вакцинации от коронавируса, а затем пришло напоминание о необходимости сделать вторую прививку и ведении дневник самочувствия. «Но мой муж прививку не делал и пока не собирается», — заявила горожанка.

Муж, по ее словам, был против освещения этой темы, но жена не стала его слушать — сначала написала в Instagram регионального Минздрава, написала в СМИ и Роспотребнадзор.

В результате произошел большой скандал. В Минздраве пояснили, что в этой ситуации возможна и техническая ошибка, и человеческий фактор. Вопросом женщины заинтересовался губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Он счел, что это может стать поводом для проверки работоспособности федеральной программы оповещения жителей, прошедших вакцинацию. «Сейчас хочу даже в правоохранительные органы обратиться, — отметил заявил глава регионального Минздрава Олег Костин. — За приписки просто посадят в тюрьму».

Он пояснил, что если кто-то не получил письма, это — угроза его жизни. Министр обещал провести тщательную проверку.

Позднее советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов сообщил, что из-за экстренной проверки на полдня была парализована работа министерства и поликлиники № 2. «Мы искали этого человека, о котором идет речь у вас в материале. И мы его нашли. С ним созвонились, и он подтвердил, что прививку ему делали. Так что оповещения приходят корректно, портал работает исправно», — сказал Колоколов.

Мужчина, как оказалось, сам работает врачом в одной из поликлиник Саратова. В пояснительной записке он рассказал, что был привит от ковида в поликлинике № 2 в декабре вместе с коллегами. «Чтобы не расстраивать жену, я ей не сообщил об этом. Приношу извинения за действия моей жены. Воспитательную беседу провел», — говорится в пояснительной записке.

Журналисты связались с мужем жалобщицы, и он подтвердил подлинность предоставленного документа. На вопрос о том, почему он скрыл от супруги то, что сделал прививку, врач ответил: «Она ругается за это».

Вот так страх перед женой может устроить настоящий переполох в органах власти. Да и повод, конечно, нешуточный - фальсификация статистики, за это ведь чиновники и свое место потерять могут. Поэтому их беспокойство вполне понятно, вот только с какими глазами теперь смотреть этого бедному саратовскому врачу на своих коллег, ведь вся эта ситуация - это то же унижение мужского достоинства.

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По инф. rosbalt.ru

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