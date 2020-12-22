Потребителям на заметку: продукты больше будет нельзя взвешивать без упаковки

Новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию, утверждены Роспотребнадзором. Они вступают в силу с 1 января следующего года и будут действовать шесть лет — до 1 января 2027 года.
Магазины, как и прежде, можно будет размещать на первых этажах жилых домов, но с соблюдением всех санитарных норм. При этом разгрузку товара нельзя организовывать со стороны двора, только с торца или со стороны проезжей части. При отделке помещений, предназначенных для магазина, нужно использовать нетоксичные материалы. И в то же время такие, которые удобно моются, обрабатываются и не подвержены плесени.
В магазинах и на рынках допускается продажа только такой продукции, на которую есть документы, позволяющие проследить ее путь от производства до прилавка. Не допускается реализация продуктов с истекшим сроком годности.
Отдельно прописаны условия хранения и продажи разных продуктов.
- Так, например, кондитерские изделия с кремом можно продавать только в упаковке. Картофель и корнеплоды должны храниться на складах магазинов и рынков в темноте. А лед, который используют для охлаждения продуктов, должен изготавливаться только из питьевой воды.
СанПиН запрещает реализацию негерметичных, деформированных консервов и банок «с признаками бомбажа и микробиологической порчи», позеленевших клубней картофеля, повторно размороженной и замороженной продукции, а также не выпотрошенной птицы, утиных и гусиных яиц, продуктов домашнего приготовления. Сырое молоко можно продавать только при условии информирования покупателей об его обязательном кипячении. А на рынках, например, нельзя продавать хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия без упаковки. На продуктовых рынках обязательно нужно устанавливать навесы для защиты продуктов от осадков и прямого солнца.
Стационарные магазины, согласно документу, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, системами отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха. Кроме того, должна проводиться ежедневная уборка с моющими и дезинфицирующими средствами. В помещениях не должно быть насекомых и грызунов, там должны проводиться мероприятия по дезинсекции и дератизации.
Нововведения, согласитесь, весьма важны, ведь мы нередко слышим о случаях, когда люди получают отравления продуктами из магазина, и причина, как правило, заключается именно в неправильном хранении.
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