ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Потребителям на заметку: продукты больше будет нельзя взвешивать без упаковки
По инф. Российской газеты   
22 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию, утверждены Роспотребнадзором. Они вступают в силу с 1 января следующего года и будут действовать шесть лет — до 1 января 2027 года.

Роспотребнадзор запретил продавать зеленый картофель и утиные яйца

Магазины, как и прежде, можно будет размещать на первых этажах жилых домов, но с соблюдением всех санитарных норм. При этом разгрузку товара нельзя организовывать со стороны двора, только с торца или со стороны проезжей части. При отделке помещений, предназначенных для магазина, нужно использовать нетоксичные материалы. И в то же время такие, которые удобно моются, обрабатываются и не подвержены плесени.

В магазинах и на рынках допускается продажа только такой продукции, на которую есть документы, позволяющие проследить ее путь от производства до прилавка. Не допускается реализация продуктов с истекшим сроком годности.

Отдельно прописаны условия хранения и продажи разных продуктов.

  • Так, например, кондитерские изделия с кремом можно продавать только в упаковке. Картофель и корнеплоды должны храниться на складах магазинов и рынков в темноте. А лед, который используют для охлаждения продуктов, должен изготавливаться только из питьевой воды.

СанПиН запрещает реализацию негерметичных, деформированных консервов и банок «с признаками бомбажа и микробиологической порчи», позеленевших клубней картофеля, повторно размороженной и замороженной продукции, а также не выпотрошенной птицы, утиных и гусиных яиц, продуктов домашнего приготовления. Сырое молоко можно продавать только при условии информирования покупателей об его обязательном кипячении. А на рынках, например, нельзя продавать хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия без упаковки. На продуктовых рынках обязательно нужно устанавливать навесы для защиты продуктов от осадков и прямого солнца.

Стационарные магазины, согласно документу, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, системами отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха. Кроме того, должна проводиться ежедневная уборка с моющими и дезинфицирующими средствами. В помещениях не должно быть насекомых и грызунов, там должны проводиться мероприятия по дезинсекции и дератизации.

Нововведения, согласитесь, весьма важны, ведь мы нередко слышим о случаях, когда люди получают отравления продуктами из магазина, и причина, как правило, заключается именно в неправильном хранении.

  • Еще полезные заголовки для наших потребителей - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 