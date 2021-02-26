ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
К нам недавно на село залетало НЛО: что случилось в Воронеже больше 30 лет назад?
2021-01-29-05-04-37
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой
2021-01-29-01-57-11
Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю...
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
2021-02-01-02-53-12
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Почтальон похитила «праздничные» выплаты ветеранов. Ай-я-яй!

Никита Зайков, Российская газета   
26 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Первомайский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор сотруднице почты, которая присвоила деньги, выделенные ветеранам Великой Отечественной войны.

Почтальон похитила «праздничные» выплаты ветеранов. Ай-я-яй!

Как рассказали в пресс-службе суда, в апреле прошлого года средства были предоставлены почтовому отделению для единовременной выплаты участниками ВОВ согласно указу президента в связи с 75-й годовщиной Победы. Почтальон 1 класса, использовав служебное положение материально ответственного лица, воспользовалась поручением на доставку пенсий и других соцвыплат и собственноручно от имени ветеранов подписала бумаги о якобы имевшей быть доставке денег.

Фактически женщина присвоила положенные участникам войны «праздничные» выплаты. Всего в уголовном деле почтальона значится шесть эпизодов, а общая сумма похищенных средств — почти 155 тысяч рублей.

По каждому из эпизодов ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев, однако с учетом частичного сложения наказаний суд объявил о трех годах лишения свободы условно. Кроме того, в пользу областного управления «Почты России» с бывшего работника взыскали полную сумму присвоенных денег.

Сообщения о воровсте на "Почте России" приходят, увы, регулярно. Так, в подмосковном Одинцово сотрудница «Почты России» присвоила более 447 тыс руб. Женщина похищала деньги, подделывая подписи пенсионеров.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 