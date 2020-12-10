Почему умирают косатки в Тихом океане?

Причиной гибели тихоокеанских косаток нередко становятся люди. К такому выводу пришли ученые, выяснив причины смерти 53 животных, выброшенных на берег.
Раньше считалось, что интенсивное судоходство и рыболовство не является значимой причиной смерти сокращения популяции косаток. Анализ показал, что это мнение ошибочно.
Специалисты во главе со Стивеном Раверти из министерства сельского хозяйства Канады проанализировали, от чего гибнут косатки на северо-востоке Тихого океана, где обитают пять плотоядных видов этих животных, охотящихся на морских млекопитающих, четыре рыбоядных, одна оффшорная (питается акулами), а также гавайская.
Были изучены записи о мертвых косатках на побережьях северо-запада Северной Америки и Гавайского архипелага с 2004 по 2013 год. Всего было проанализировано 53 случая гибели особей — новорожденных и взрослых, из них была точно известна причина смерти 22 морских обитателей.
Не менее четырех животных умерли, столкнувшись с корпусами и винтами судов, еще у нескольких были следы от таких столкновений. Ранее считалось, что эта причина смертности нетипична для косаток. У некоторых погибших особей были повреждения из-за проглоченных рыболовных крючков.
Ученые пришли к мнению, что этот фактор может нанести значительный урон китообразным, прежде всего, молодым особям, которые только учатся снимать рыбу с крючков. Собранные специалистами данные помогут разработать природоохранные меры для защиты косаток от деятельности человека. Особенно в них нуждается южная рыбоядная популяция, которая сегодня состоит всего из около 75 животных.
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