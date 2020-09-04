Почему так много браков нынче распалось?

Браки россиян не выдерживают кризиса, наступившего во время и после режима изоляции, считает заведующая кафедрой социологии НГУЭУ, доктор социологических наук и профессор Светлана Ильиных.

Так, в Новосибирской области по итогам за первые шесть месяцев 2020 года зафиксировано 5,7 тыс. браков и 4,5 тыс. разводов (на 100 новых семей пришлось 79 распавшихся), тогда как в прошлом году поженились 14 тыс. пар, развелись — 7,6 тыс. (на 100 браков приходилось 55 разводов).

Как объяснила в комментарии для НГС Светлана Ильиных, виноват, прежде всего, кризис: «Люди у нас сильно закредитованы, возникли проблемы с работой — все это отложило отпечаток на крепость брака. Как правило, из-за нехватки материального дохода распадаются молодые браки от 3 до 5 лет».

Также на срок и прочность брака повлиял режим вынужденной изоляции. «Когда люди долго в браке, то давно произошел период притирки. Длительное совместное пребывание, когда ты не можешь куда-то пойти, чтобы отвлечься от другого человека, тоже сыграло большую роль», — объяснила профессор.

Современная молодёжь женится и живёт в эпоху развитой сферы услуг, которой нет уже месяц. Это незаметно внешне и непонятно старшим, но это больно бьёт по молодой семье. И в первую очередь по парам, в которых быт отошёл на десятое место. На этой основе и строились их отношения, любовь и семья. Оценивали друг друга лишь по уму, внешности, красноречию. А здесь столкнулись с трудностями быта, и, видимо, просто не готовы к ним оказались... Но в любом случае, такое количество разводов пугает, ведь зачастую это означает, что ребенок остается только с мамой, или же другая сторона монеты - оставшиеся одни женщины не заводят вторых детей, а для нашей демографии, которая и так переживает очень непростой период, это плохо.

По инф. rosbalt.ru

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