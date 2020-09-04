Почему так много браков нынче распалось?

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Браки россиян не выдерживают кризиса, наступившего во время и после режима изоляции, считает заведующая кафедрой социологии НГУЭУ, доктор социологических наук и профессор Светлана Ильиных.
Так, в Новосибирской области по итогам за первые шесть месяцев 2020 года зафиксировано 5,7 тыс. браков и 4,5 тыс. разводов (на 100 новых семей пришлось 79 распавшихся), тогда как в прошлом году поженились 14 тыс. пар, развелись — 7,6 тыс. (на 100 браков приходилось 55 разводов).
Как объяснила в комментарии для НГС Светлана Ильиных, виноват, прежде всего, кризис: «Люди у нас сильно закредитованы, возникли проблемы с работой — все это отложило отпечаток на крепость брака. Как правило, из-за нехватки материального дохода распадаются молодые браки от 3 до 5 лет».
Также на срок и прочность брака повлиял режим вынужденной изоляции. «Когда люди долго в браке, то давно произошел период притирки. Длительное совместное пребывание, когда ты не можешь куда-то пойти, чтобы отвлечься от другого человека, тоже сыграло большую роль», — объяснила профессор.
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