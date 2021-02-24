Почему Путин не носит шапку на морозе?

У президента крепкое здоровье, и в важных церемониях он участвует всегда без головного убора. Это объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту, обеспокоенному появлением 23 февраля Владимира Путина без шапки у Могилы Неизвестному Солдату в Александровском саду.

«Здоровье у него крепкое, и да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора», — заявил Песков.

На вопрос, кому в Кремле можно пожаловаться на появление президента на морозе без шапки — Службе безопасности, Управделами, протоколу или пресс-секретарю, Песков предложил жаловаться всем им. «Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье», — заметил он.

Действительно ли у Владимира Владимировича такое крепкое здоровье? Все может быть. Но сдается, что даже если эти проблемы есть, то вряд ли мы о них узнаем, ведь глава государства должен быть сильной каменной глыбой, с которой никогда ничего не случится. Вот только какой ценой?..

По теме:

Также будет интересно:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...