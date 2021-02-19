Певица Валерия показала поклонникам новорожденную внучку

Известная певица Валерия опубликовала снимки с месячной внучкой Селин, которая родилась в новогоднюю ночь. Младший сын артистки Арсений Шульгин и его супруга Лиана впервые стали родителями.

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«Теперь у нас в семье появилась мощнейшая точка притяжения – наша чудесная Селин, от неё невозможно оторваться. Вчера пришлось вспомнить все колыбельные, которые пела своим детям», – поделилась певица с поклонниками.

Также навестить малышку приехал супруг Валерии – продюсер Иосиф Пригожин. Подписчики пришли в восторг от трогательных семейных снимков, не сдержала приятных слов и невестка певицы Лиана. «Какая же вы красивая», – написала она в комментариях.

По инф. argumenti.ru

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