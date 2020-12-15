Петербургские ученые работают над продуктами, которые помогут победить рак

Исследователи из НМИЦ имени Петрова в Петербурге начали разработку продуктов с добавками из биологически активных веществ, которые смогут осуществлять профилактику онкологических заболеваний.

Пока исследования проводятся на крысах, но результат уже есть: обнаружены растения, которые могут лечить онкозаболевания, но при этом не вызывают побочных эффектов, как лекарственные препараты.

Как сообщает пресс-служба НМИЦ имени Петрова, исследования проводятся совместно с Уральским федеральным университетом имени Ельцина. Изучались крысы с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Часть животных получала плацебо, часть — синтетический лекарственный препарат, остальным давали биологических активные вещества, их выделяли из таких известных лекарственных растений как горец больджуанский и корней кудзу. Также часть животных получала астаксантин, это вещество давно применяется в медицине, его выделяют из красных водорослей.

Выяснилось, что препараты из растений могут уменьшить развитие болезни, правда, не столь эффективно как синтетическое вещество финастерид, его используют для лечения людей. Но это лекарство вызывает серьезные побочные эффекты, а растительные препараты — нет.

В ближайшее время ученые намерены проверить, как растительные вещества могут влиять на развитие рака предстательной железы, мастопатию и рак молочной железы.

Все эти исследования нужны не для создания новых лекарств, а для разработки продуктов, которые можно было бы включить в диеты для пациентов и людей из групп риска.

Роль питания для выздоровления или для того, чтобы болезнь в принципе не возникла, очень велика. Как отмечают в НМИЦ имени Петрова, специальных рационов должны придерживаться люди в возрасте, а также склонные к ожирению, диабету и предраковым состояниям. Соответственно, для коррекции заболевания и снижения риска людям необходимы биологически активные вещества. Лекарственные травы, например, можно найти и сейчас. Но специалисты ставят перед собой задачу создать биологически активные вещества в форме, которая легко бы усваивалась пациентами и была им доступна.

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