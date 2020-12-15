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Петербургские ученые работают над продуктами, которые помогут победить рак

По инф. Российской газеты   
15 Декабря 2020 г.
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Исследователи из НМИЦ имени Петрова в Петербурге начали разработку продуктов с добавками из биологически активных веществ, которые смогут осуществлять профилактику онкологических заболеваний.

Петербургские ученые начали разработку продуктов для профилактики рака

Пока исследования проводятся на крысах, но результат уже есть: обнаружены растения, которые могут лечить онкозаболевания, но при этом не вызывают побочных эффектов, как лекарственные препараты.

Как сообщает пресс-служба НМИЦ имени Петрова, исследования проводятся совместно с Уральским федеральным университетом имени Ельцина. Изучались крысы с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Часть животных получала плацебо, часть — синтетический лекарственный препарат, остальным давали биологических активные вещества, их выделяли из таких известных лекарственных растений как горец больджуанский и корней кудзу. Также часть животных получала астаксантин, это вещество давно применяется в медицине, его выделяют из красных водорослей.

  • Выяснилось, что препараты из растений могут уменьшить развитие болезни, правда, не столь эффективно как синтетическое вещество финастерид, его используют для лечения людей. Но это лекарство вызывает серьезные побочные эффекты, а растительные препараты — нет.

В ближайшее время ученые намерены проверить, как растительные вещества могут влиять на развитие рака предстательной железы, мастопатию и рак молочной железы.

Все эти исследования нужны не для создания новых лекарств, а для разработки продуктов, которые можно было бы включить в диеты для пациентов и людей из групп риска.

Роль питания для выздоровления или для того, чтобы болезнь в принципе не возникла, очень велика. Как отмечают в НМИЦ имени Петрова, специальных рационов должны придерживаться люди в возрасте, а также склонные к ожирению, диабету и предраковым состояниям. Соответственно, для коррекции заболевания и снижения риска людям необходимы биологически активные вещества. Лекарственные травы, например, можно найти и сейчас. Но специалисты ставят перед собой задачу создать биологически активные вещества в форме, которая легко бы усваивалась пациентами и была им доступна.

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