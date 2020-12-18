Переболевшие COVID-19 пожаловались на состояние тяжкого похмелья даже после минимальной дозы алкоголя

Коронавирус может вызвать необычный побочный эффект. Многие переболевшие стали жаловаться на то, что организм перестал воспринимать сигареты и алкоголь. Они отмечают, что даже после маленькой дозы алкоголя могут несколько дней страдать от сильнейшего похмелья.

В группе «Нетипичный постковид» в Facebook люди делятся своими историями. Один из них написал, что после перенесенной болезни его будто отвратило от алкоголя. «Организм не хочет, сам отворачивается», — отметил он.

Многие пишут о том, что запах алкоголя стал для них невыносимым, а у некоторых даже мысли об алкоголе вызывают тошноту и дрожь. Кстати, речь не только о спиртном, многие столкнулись с той же проблемой с кофе и шоколадом. «После ковида сам вид шоколадки вызывает стойкий рвотный рефлекс», — написал один из пользователей. Многие пишут, что их отвратило и от курения.

Некоторые отмечают, что синдром тянется довольно долго: «У меня прошло больше двух месяцев, но кофе и алкоголь все еще в немилости». Некоторые пишут про сроки «более полугода», в шутку предлагая запатентовать новый метод лечения алкоголизма.

По теме:

Кто-то пишет, что кофе неприятно пахнет гарью, а алкоголь отвратителен. Вино для некоторых стало «невкусным пойлом», а пиво — «минералкой со спиртом».

Есть история о том, как после глотка шампанского на работе «еле домой доехал». Она из девушек написала, что после ковида у нее началась самая настоящая аллергия на алкоголь: «Стакан пива — и сразу лицо красное и губы опухли».

Те же, для кого вкус и восприятие алкоголя не поменялись, пишут, что даже после небольшой дозы спиртного их преследует страшное похмелье. Одна из пользователей рассказала, как 4 дня страдала похмельем с паническими атаками после одной неполной рюмки, другая подтвердила ее слова своей историей о трехдневных мучениях с рвотой и тахикардией после одного бокала вина. Еще один пользователь рассказал, что даже небольшой стакан пива вызывает слабость и страшную головную боль наутро.

Есть люди, которые отмечают, что алкоголь попросту перестал действовать на них, поскольку они не чувствуют никакого хмеля после его употребления.

Врачи считают эти симптомы очень тревожным, поскольку число жалоб растет. «Во время болезни идет поражение головного мозга, это приводит к тому, что у человека меняются очень многие реакции, в том числе, отношение к удовольствиям.

Многие описывают снижение либидо, половых функций. Не могу сказать про дофаминовые рецепторы, это требуется проверок, однако то, что такие симптомы у людей присутствуют — факт. Но у нас хватает и других проблем с постковидом, например, с серьезными нарушениями психики у ряда пациентов», сказал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

«Известны три органа-мишени, на которых отражаются самые выраженные и длительные последствия перенесенной болезни COVID-19: ЦНС, печень и поджелудочная железа. И если поменялось восприятие алкоголя, кофе, чая, шоколада, корицы, гвоздики, это достаточно серьезное поражение нервной системы, а в случае с алкоголем — еще и чрезвычайно сложные поражения печени и поджелудочной железы. Особенно, если после выпитого алкоголя несколько дней держится состояние не переваривания и не распада алкоголя, а иногда и непереносимость его запаха», — отметил специалист по токсикологии и фармакологии, патологоанатом Александр Эдигер

В этих случаях пациенту предстоит длительное наблюдение. «Нам еще долго расхлебывать последствия COVID-19», — уверены медики.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...