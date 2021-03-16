Пенсионерам дадут право выбирать любой банк для получения пенсии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который даёт право россиянам выбрать любой банк для получения пенсии — вне зависимости от наличия договора с Пенсионным фондом России.

Сейчас пенсии и другие выплаты перечисляют только на счета тех кредитных организаций, у которых заключён соответствующий договор с территориальными органами Пенсионного фонда. Таким образом, граждане не могут выбрать наиболее подходящий для них банк.

В ФАС указали, что это нарушает право на свободное использование денег и условия конкуренции между кредитными организациями. В связи с этим ведомство предлагает обязать территориальные органы ПФР переводить страховые пенсии в любой выбранный банк вне зависимости от наличия договора.

Для того чтобы фонд мог контролировать перечисление таких выплат, проект закрепляет несколько положений в Законе «О страховых пенсиях». Так, банк должен будет дать всю необходимую информацию о перечислении по запросу. Эти сведения составляют банковскую тайну, которую территориальные органы и их сотрудники не имеют права разглашать. В противном случае им будет грозить уголовная ответственность по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Максимальное наказание по ней — 7 лет лишения свободы. (Наказание закрепляется в Законе «О банках и банковской деятельности».)

Кроме того, согласно проекту, организация обязана вернуть деньги, которые излишне перечислила пенсионеру, в ПФР.

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По инф. Парламентской газеты

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