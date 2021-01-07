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От коронавируса умер известный воронежский писатель Эдуард Пашнев

По инф. lgz.ru   
07 Января 2021 г.
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Известный воронежский писатель, драматург и сценарист Эдуард Пашнев умер от коронавируса в США. Болезнь сломила Пашнева на 88-м году жизни.

От коронавируса умер известный воронежский писатель Эдуард Пашнев

Писатель был подключен к ИВЛ в одном из госпиталей Сан-Франциско, но вывести его из медикаментозной комы не удалось

Эдуард Пашнев родился в 1933 году в Воронеже. В 1964 году окончил Московский Литературный институт имени Горького, а 1981-83 годах являлся председателем правления Воронежской писательской организации.

Он автор 30-ти книг, среди которых «Хромой пес» (предисловия Л. Кассиля, Воронеж, 1965), «Девочка и олень» (Воронеж, 1975), повести «Белая ворона», «Приключения желудевого человечка» и другие.

Также Пашнев – автор 12 пьес и нескольких киносценариев.

По инф. lgz.ru

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