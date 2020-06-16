ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
«Маме 67 лет. Почувствовала себя плохо. Скорая два дня не ехала»
2020-05-21-01-21-44
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Не стало первого министра здравоохранения России Андрея Воробьева
По инф. pnp.ru   
16 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев скончался на 92-м году жизни.

Скончался первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев

Об этом сообщила 15 июня пресс-служба ранее возглавляемого им ведомства.

«Министерство здравоохранения РФ выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни известного деятеля науки, выдающегося специалиста в области фундаментальных и клинических проблем онкогематологии и радиационной медицины, академика, создателя Гематологического научного центра, первого министра здравоохранения Российской Федерации Андрея Ивановича Воробьева», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Воробьев был одним из тех, кто стоял у истоков совершенствования отечественной высокотехнологичной медпомощи, благодоря кому «в непростые для страны годы» удалось сохранить в профессии многих врачей и обеспечить подготовку новых квалифицированных медицинских кадров.

Андрей Воробьев был министром здравоохранения РСФСР, а затем Российской Федерации с 1991 по 1992 год. После ухода из кабмина он занимался наукой и преподаванием, стал автором множества монографий и учебных пособий.

По инф. pnp.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 