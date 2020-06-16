Не стало первого министра здравоохранения России Андрея Воробьева

Первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев скончался на 92-м году жизни.

Об этом сообщила 15 июня пресс-служба ранее возглавляемого им ведомства.

«Министерство здравоохранения РФ выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни известного деятеля науки, выдающегося специалиста в области фундаментальных и клинических проблем онкогематологии и радиационной медицины, академика, создателя Гематологического научного центра, первого министра здравоохранения Российской Федерации Андрея Ивановича Воробьева», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Воробьев был одним из тех, кто стоял у истоков совершенствования отечественной высокотехнологичной медпомощи, благодоря кому «в непростые для страны годы» удалось сохранить в профессии многих врачей и обеспечить подготовку новых квалифицированных медицинских кадров.

Андрей Воробьев был министром здравоохранения РСФСР, а затем Российской Федерации с 1991 по 1992 год. После ухода из кабмина он занимался наукой и преподаванием, стал автором множества монографий и учебных пособий.

По инф. pnp.ru

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