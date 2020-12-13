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Названы сроки реабилитации после среднего и тяжелого COVID-19
По инф. rosbalt.ru   
13 Декабря 2020 г.
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Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, от чего зависит, как быстро человек восстановится после коронавируса, перенесенного в средней или тяжелой форме.

Названы сроки реабилитации после среднего и тяжелого COVID-19

По его словам, в целом, «все индивидуально». При этом сроки восстановления в среднем составляют минимум два месяца. В некоторых случаях процесс может проходить и дольше, предупредил врач.

«Чем старше человек, чем больше у него сопутствующих заболеваний, тем реабилитационные мероприятия будут дольше. Чем позже пациент обратился за медицинской помощью, тем более длительные будут мероприятия по реабилитации», — пояснил специалист «Ленте.ру».

Он сообщил, что пациентам, переболевшим COVID-19 в средней и тяжелой форме, нужны кардио- и сосудистая реабилитация, а главное — реабилитация дыхательных путей. Также специалист отметил важность лечебной физкультуры.

  • Напомним, что за последние сутки в России выявлено 27 тыс. 927 новых случаев коронавируса, а всего на сегодняшний день в России подтверждено 2 млн 569 тыс. 126 случаев COVID-19, за весь период умерли более 45 тыс. человек.
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По инф. rosbalt.ru

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