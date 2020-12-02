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Нарышкин заявил, что Грибоедов и Менделеев работали на разведку
По инф. polit.ru   
02 Декабря 2020 г.
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Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что писатель Александр Грибоедов и химик Дмитрий Менделеев работали на разведку.

Нарышкин заявил, что Грибоедов и Менделеев работали на разведку

По словам Нарышкина, что до формирования российской внешней разведки как отдельной профессиональной структуры к добыванию необходимой информации привлекались люди самого разного рода занятий и профессий.

«Первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов. Все они — кто-то в большей, кто-то в меньшей мере — занимались разведывательной деятельностью — политической и военно-стратегической разведкой», — сказал Нарышкин.

Менделеева Нарышкин назвал одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века. Химик помог добыть информацию, необходимую для организации в России безопасного производства бездымного пороха на основе пироксилина, который был необходим, чтобы увеличить точность и дальность стрельбы. Пироксилиновый порох первыми изобрели французы и не желали делиться своей разработкой.

Во Францию по заданию российского Военного министерства в 1890 году отправили Менделеева. Командировка официально носила научный характер, однако известный химик воспользовался личным знакомством с местными химиками. Ему удалось добыть сведения о том, как французы преодолевали свои ошибки при изготовлении бездымного пороха. Полученную информацию затем использовали на производстве этого вещества в России.

Служба внешней разведки России появилась в декабре 1991 году на базе Центральной службы разведки СССР по указу президента РСФСР Бориса Ельцина. Первым директором СВР стал Евгений Примаков. Службу несколько раз переименовывали — в Федеральную службу внешней разведки, в СВР при Президенте Российской Федерации и затем в СВР России. Сергей Нарышкин возглавляет Службу внешней разведки с октября 2016 года.

Интервью Нарышкина, посвященное столетию СВР, вышло в журнале «Историк» и доступно пока только в печатной версии.

Polit.ru

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