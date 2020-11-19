На устранение вреда от Байкальского ЦБК дадут почти миллиард. Достаточно ли?

Российское правительство в этом году выделит 826 миллионов рублей на устранение накопленного экологического вреда на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

«Правительство в 2020 году выделит на мероприятия по ликвидации накопленного вреда на промышленной площадке ОАО «БЦБК» 826 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По словам зампредседателя кабмина Виктории Абрамченко, работа по ликвидации требует пристального внимания, поэтому ведомство поручило контролировать её Минприроды.

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Как отметила пресс-служба, большой вред окружающей среде наносят очистные сооружения промышленных стоков, которые не что иное, как брошенная система железобетонных резервуаров и сетей, зданий и сооружений.

«По предварительным данным, объём щёлокосодержащей жидкости на площадке может составлять до 238 тыс. куб. м», — добавляется в сообщении.

БЦБК был введён в эксплуатацию в 1966 году на южном берегу Байкала. 14 сентября 2013 года комбинат прекратил работу, теперь здесь функционируют только социально значимые объекты.

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По инф. Парламентской газеты

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