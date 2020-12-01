Минобрнауки перевело на дистанционку все вузы Москвы и Петербурга

Все вузы Москвы и Петербурга, городов, лидирующих по заболеваемости новым коронавирусом, переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщает Минобрнауки РФ в своем Telegram-канале. Также на дистанционку переведены вузы и в других регионах, где фиксируется большое количество заболевших ковидом.

Напомним, ранее Минобрнауки распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля. Вузам в регионах рекомендовано принимать решения о дистанциоке, исходя из эпидситуации.

Также в министерстве заверили, что российские вузы сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за карантинных ограничений и испытывают сложности с удаленкой из-за плохого интернета.

«Отчислений иностранных студентов в связи с переходом на удаленное обучение не производилось», — отметили в Минобрнауки. И добавили, что не получали обращений от студентов в связи с неправомерными отчислениями из вузов по причине отсутствия на занятиях.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что иностранных студентов начали отчислять из российских университетов, поскольку они не присутствуют на занятиях. Уточнялось, что 2 тыс. учащихся обратились к правительству РФ с просьбой пустить их в страну для очного обучения.

Кроме того, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил письменное обращение в адрес вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой с просьбой помочь иностранным студентам, обучающимся в вузах РФ, вернуться в Россию.

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По инф. rosbalt.ru

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