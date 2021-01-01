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Министр Фальков признал падение качества обучения на удаленке
По инф. sobesednik.ru   
01 Января 2021 г.
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков признал, что качество дистанционного образования ниже, чем очного.

«В целом оно хуже»: Министр Фальков признал падение качества обучения на удаленке

Министр также отметил, что сейчас на удаленку перешли только из-за эпидемиологической необходимости. При этом стоимость обучения в вузах часто остается той же, на что ранее жаловались студенты МГУ, угрожая вузу судебными исками.

«Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость», — передает слова министра РИА Новости.

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Чиновник также косвенно объяснил и сохранение прежней стоимости обучения, несмотря на снижение качества предоставляемых услуг: «Технология поменялась, а труд, который вынужден потратить преподаватель, его меньше-то труда не стало».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что два подведомственных ему вуза — Волгоградский педагогический университет и Московский педагогический государственный университет — приняли решение снизить стоимость обучения на время эпидемии на 10%. «Почему 10%? Потому что мы не можем снижать зарплату преподавателям, потому что преподаватель читает лекции как очно, так и в дистанционном режиме», — пояснил г-н Кравцов в интервью «Российской газете».

По инф. sobesednik.ru

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