Медицинские маски, пластиковые пакеты — мы загрязняем планету рекордными темпами!

Если до пандемии коронавируса одной из главных головных болей экологов был пластиковый мусор, то теперь его место заняли медицинские маски. Согласно подсчетам специалистов, в 2020 году в воды мирового океана попали порядка 1,56 миллиарда использованных масок. Это больше, чем популяция медуз во всем мире.

Впервые проблема обнаружилась в мае 2020 года. Уже тогда ныряльщики заметили необычный мусор на дне Средиземного моря. Привлек он к себе внимание именно своей необычностью, поскольку к наличию пластика, как бы это ужасно ни звучало, люди уже привыкли. Ежегодно в Средиземное море попадает 570 тысяч тонн пластиковых отходов, в глобальном масштабе речь идет о 8 миллионах тонн в год.

Как отмечают эксперты, пандемия коронавируса ухудшила экологическую ситуацию. Люди стали выбрасывать использованные маски где попало, дожди их смывают в реки, а те выносят их в моря и океаны. По данным организации OceansAsia, речь идет о 1,56 миллиарда масок, что составляет около 3 процентов всех произведенных в 2020 году (52 миллиарда единиц). Кстати, бизнес по их пошиву стал одним из самых прибыльных, если в 2019 году он принес предпринимателям 660 миллионов евро, то в 2020-м — уже 137 миллиардов.

Сегодня маски находят даже на самых удаленных пляжах, где практически не бывает людей. По словам представителей OceansAsia, если в самом начале волонтеры собирали около 70 масок в день, то сейчас речь идет о 150 в час. Это мусор уже начал угрожать жизни животных. Так, осенью в Бразилии был обнаружен пингвин, умерший от того, что проглотил маску. Это был первый случай в мире смерти от «пандемического мусора».

Как напоминает испанская El Mundo, власти отдельных стран начали предпринимать меры для борьбы с этой угрозой, начали информационные кампании, установили специальные контейнер для масок, ввели штрафы. Во Франции, например, они составляют от 135 до 750 евро в зависимости от серьезности правонарушения.

Эксперты отмечают, что в мире еще не до конца осознали, какую опасность представляют маски для окружающей среды. Они разлагаются порядка 450 лет, а уничтожить быстро их можно только на мусоросжигательных заводах. Но туда попадает лишь малая часть выброшенных масок. А они даже на свалках могут представлять опасность. Так, птицы запутываются в резинках. Кстати, поэтому в Британии Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными призвало разрезать эти резинки перед тем, как отправить маску в мусорный контейнер.

призвало разрезать эти резинки перед тем, как отправить маску в мусорный контейнер. В целом же все чаще звучат призывы использовать многоразовые средства защиты, чтобы предотвратить возвращение культуры «одноразового использования».

Юрий Когалов

***

В странах Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) планируется поэтапно ввести запрет на использование пластиковых пакетов. Изучение вопроса предусматривает стратегия развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Вопрос поэтапного запрета одноразового пластика рассматривался в 2020 году на совещании по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС.

Белорусский Госкомитет по стандартизации предложил внести изменения в техрегламент Таможенного союза «О безопасности упаковки», введя запрет на оборот ряда видов пластиковой упаковки для того, чтобы исключить загрязнение окружающей среды. В инициативе говорилось о полиэтиленовых пакетах толщиной до 50 микрометров, этикетках из ПВХ на пластиковых бутылках, лотках для продуктов из мягкого пластика и биоразлагаемых пакетах (упаковка из разлагаемого пластика с добавлением катализатора).

По данным издания, Министерство экономического развития в письме ЕЭК не исключило возможность «обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика». В настоящее время ведомством согласовывается проект плана реализации стратегии развития Евразийской экономической интеграции. В документ предполагается включить конкретные мероприятия по вводу поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика. Утвердить проект намерены в первом квартале текущего года.

За снижение ввоза и производства пластика, влияющего на загрязнение окружающей среды, также выступили в Министерстве природных ресурсов и экологии.

Идею поэтапного сокращения и вывода из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров также поддержало Министерство промышленности и торговли. Вместе с тем в ведомстве указали на необходимость принять во внимание экологические и экономические последствия с учетом возможных альтернатив.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала в своём блоге, что законодатели планируют проработать вопрос об ужесточении требований к одноразовой посуде, упаковочному материалу, о сокращении использования в магазинах пластиковых пакетов в крупных городах, а также о том, чтобы сделать раздельный сбор мусора обязательным по всей России.

Жанна Звягина

По инф. pnp.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...