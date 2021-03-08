Медицинские маски, пластиковые пакеты — мы загрязняем планету рекордными темпами!

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Если до пандемии коронавируса одной из главных головных болей экологов был пластиковый мусор, то теперь его место заняли медицинские маски. Согласно подсчетам специалистов, в 2020 году в воды мирового океана попали порядка 1,56 миллиарда использованных масок. Это больше, чем популяция медуз во всем мире.
Впервые проблема обнаружилась в мае 2020 года. Уже тогда ныряльщики заметили необычный мусор на дне Средиземного моря. Привлек он к себе внимание именно своей необычностью, поскольку к наличию пластика, как бы это ужасно ни звучало, люди уже привыкли. Ежегодно в Средиземное море попадает 570 тысяч тонн пластиковых отходов, в глобальном масштабе речь идет о 8 миллионах тонн в год.
Как отмечают эксперты, пандемия коронавируса ухудшила экологическую ситуацию. Люди стали выбрасывать использованные маски где попало, дожди их смывают в реки, а те выносят их в моря и океаны. По данным организации OceansAsia, речь идет о 1,56 миллиарда масок, что составляет около 3 процентов всех произведенных в 2020 году (52 миллиарда единиц). Кстати, бизнес по их пошиву стал одним из самых прибыльных, если в 2019 году он принес предпринимателям 660 миллионов евро, то в 2020-м — уже 137 миллиардов.
Сегодня маски находят даже на самых удаленных пляжах, где практически не бывает людей. По словам представителей OceansAsia, если в самом начале волонтеры собирали около 70 масок в день, то сейчас речь идет о 150 в час. Это мусор уже начал угрожать жизни животных. Так, осенью в Бразилии был обнаружен пингвин, умерший от того, что проглотил маску. Это был первый случай в мире смерти от «пандемического мусора».
Как напоминает испанская El Mundo, власти отдельных стран начали предпринимать меры для борьбы с этой угрозой, начали информационные кампании, установили специальные контейнер для масок, ввели штрафы. Во Франции, например, они составляют от 135 до 750 евро в зависимости от серьезности правонарушения.
Эксперты отмечают, что в мире еще не до конца осознали, какую опасность представляют маски для окружающей среды. Они разлагаются порядка 450 лет, а уничтожить быстро их можно только на мусоросжигательных заводах. Но туда попадает лишь малая часть выброшенных масок. А они даже на свалках могут представлять опасность. Так, птицы запутываются в резинках. Кстати, поэтому в Британии Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными призвало разрезать эти резинки перед тем, как отправить маску в мусорный контейнер.
В целом же все чаще звучат призывы использовать многоразовые средства защиты, чтобы предотвратить возвращение культуры «одноразового использования».
Юрий Когалов
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В странах Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) планируется поэтапно ввести запрет на использование пластиковых пакетов. Изучение вопроса предусматривает стратегия развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Вопрос поэтапного запрета одноразового пластика рассматривался в 2020 году на совещании по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС.
Белорусский Госкомитет по стандартизации предложил внести изменения в техрегламент Таможенного союза «О безопасности упаковки», введя запрет на оборот ряда видов пластиковой упаковки для того, чтобы исключить загрязнение окружающей среды. В инициативе говорилось о полиэтиленовых пакетах толщиной до 50 микрометров, этикетках из ПВХ на пластиковых бутылках, лотках для продуктов из мягкого пластика и биоразлагаемых пакетах (упаковка из разлагаемого пластика с добавлением катализатора).
По данным издания, Министерство экономического развития в письме ЕЭК не исключило возможность «обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика». В настоящее время ведомством согласовывается проект плана реализации стратегии развития Евразийской экономической интеграции. В документ предполагается включить конкретные мероприятия по вводу поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика. Утвердить проект намерены в первом квартале текущего года.
За снижение ввоза и производства пластика, влияющего на загрязнение окружающей среды, также выступили в Министерстве природных ресурсов и экологии.
Идею поэтапного сокращения и вывода из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров также поддержало Министерство промышленности и торговли. Вместе с тем в ведомстве указали на необходимость принять во внимание экологические и экономические последствия с учетом возможных альтернатив.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала в своём блоге, что законодатели планируют проработать вопрос об ужесточении требований к одноразовой посуде, упаковочному материалу, о сокращении использования в магазинах пластиковых пакетов в крупных городах, а также о том, чтобы сделать раздельный сбор мусора обязательным по всей России.
Если до пандемии коронавируса одной из главных головных болей экологов был пластиковый мусор, то теперь его место заняли медицинские маски. Согласно подсчетам специалистов, в 2020 году в воды мирового океана попали порядка 1,56 миллиарда использованных масок. Это больше, чем популяция медуз во всем мире.
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