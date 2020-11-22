|
«Не позволяйте лосям лизать вашу машину!» — табло с таким призывом начали появляться в Канаде. И это не шутка: в некоторых районах лоси, облизывающие автомобили, стали настоящей проблемой, и власти пытаются отучить их от этой привычки.
Зачем сохатые это делают? Конечно же, из-за соли. Лосиному организму обычно не хватает микроэлементов, и соль является для них чем-то вроде наркотика, ради которого животные готовы пойти на все. Сначала лоси слизывали соль с зимних дорог, потом поняли, что она обильно оседает на бамперах автомобилей.
Как рассказал журналистам сотрудник национального парка Альберта, рядом с которым впервые были замечены щиты с необычным призывом, случаи облизывания машин лосями впервые были зафиксированы еще несколько лет назад, и в последнее время стали слишком распространенным явлением.
Когда лоси выходят к автостоянкам, или ходят рядом с машинами в пробках, это может быть опасно как для них самих, так и для людей. Водителей при приближении животных просят не выходить из машины, и ни в коем случае не пытаться их отогнать. Рекомендуется или подать звуковой сигнал, или медленно уехать.
- Другие новости о животных на нашем портале для пожилых - по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Лоси — те еще любители машины пооблизывать!
«Не позволяйте лосям лизать вашу машину!» — табло с таким призывом начали появляться в Канаде. И это не шутка: в некоторых районах лоси, облизывающие автомобили, стали настоящей проблемой, и власти пытаются отучить их от этой привычки.
-
Никаких драк: в Японии нашли кодекс самураев XVII века
Японские ученые из университета Кумамото обнаружили документ периода раннего Эдо, предусматривающий кодекс поведения клана Хосокава для вассалов, отправленных на восстановление замка Сунпу на окраине Токио.
-
Что на самом деле погубило Романа Виктюка?
Уход Романа Виктюка из жизни стал огромным шоком для всего театрального мира. Плачет по усопшему и клинический психолог Елена Перелыгина, которая была близкой подругой Валентины Легкоступовой и тесно общалась с Виктюком.
-
Путин продлил продуктовое контрэмбарго как минимум на год
Российские контрсанкции, возникшие из-за позиции Запада по Украине, продлены указом Владимира Путина. Мы не раз писали о нашем и многих общественников возмущении этой варварской практикой - уничтожением продуктов, которые могли бы пригодиться бедным...
-
Хосписы бывают не только для людей, но и для зверей
В Калининградском зоопарке пытаются продлить жизнь 30-летнего сивуча по имени Ким, который является самым старым животным этого вида на планете.
-
Житель Польши обнаружил на дороге серебряные монеты 350-летней давности
Упав с велосипеда, польский грибник зацепил рукой клад серебряных монет XVII века.
-
Стало известно какая гемблинг-реклама привлекает игроков, новости от казино Риобет и другие события игровой сферы
Играя в азартные игры, следует подбирать лицензированные платформы. Испробовать такие игровые автоматы можно, посетив официальный сайт Риобет http://www.gimnaz-25.ru/, где собраны самые лучшие и качественные слоты, разработанные мировыми брендами. Все они отвечают предпочтениям пользователей и отличаются простым управлением. В этом можно убедиться, протестировав игры в демо-версиях, в которых действует виртуальная валюта.
-
«Поле чудес» Леонида Якубовича: что мы не знаем о популярном ведущем?
Актёр, сценарист и, самое главное, любимый ведущий – Леонид Якубович стал для многих из нас почти родным человеком после долгих лет за штурвалом шоу «Поле чудес». Но о закулисной жизни героя знают далеко не все, так что давайте вместе заполним этот пробел!
-
Где в России семьям с детьми хуже всего живется?
Одним из самых неблагополучных регионов России для проживания детей оказалась Курганская область.
-
Порошки, гели и капсулы: как выбрать оптимальное средство для стирки
Как вы думаете, на чем можно больше сэкономить: на покупке новой одежды или средствах для стирки? Скорее всего, многие выберут одежду, ведь стоит она дороже. Но чтобы хорошие вещи дольше сохраняли красивый вид и первоначальную форму, а не превращались в тряпки, надо стирать их правильно – в зависимости от ткани использовать нужную температуру воды и наиболее подходящее моющее средство. И если раньше мы знали только хозяйственное мыло для ручной стирки и порошок для машинки, то сегодня к ним добавились еще различные гели, капсулы и экосредства. Давайте разбираться, что и когда из этих средств лучше использовать для стирки?
-
Казино США могут снова закрыться на карантин, где найти игровые автоматы бесплатно и без регистрации и другие факты из сферы азарта
В последнее время любители азарта предпочитают использовать онлайн-казино. Это позволяет играть в игровые автоматы без регистрации и при этом оставаться дома, в то время как наземные заведения продолжают подвергаться карантинным ограничениям. Большинство из них просто закрыты и не обслуживают клиентов. Недавно губернатор штата Невада сообщил, что из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом нужно быть готовым к очередному закрытию игорных заведений.
-
В Литве проведен опрос среди любителей азарта, где найти слоты Адмирал и другие новости мира азарта
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой во всём мире ещё большей популярностью стали пользоваться онлайн-казино. Постоянные клиенты предпочитают, например, играть в слоты Адмирал, которые отличаются высокой отдачей. При этом на официальном сайте платформы расположено большое количество игровых автоматов на любой вкус, что и привлекает аудиторию. Несмотря на популярность, азартные игры подвергаются строгому регулированию со стороны соответствующих органов.
-
Актуальность онлайн-платформ во время пандемии, онлайн трансляции спортивных событий и другие новости азартной сферы
В период пандемии COVID-19 большинство компаний оказались на грани банкротства. Однако онлайн букмекерские конторы и казино показали свою устойчивость. Эксперты считают, что это перспективная вертикаль игорного бизнеса в такой сложный экономический период. Несмотря на то, что наземные казино терпят убытки, их онлайн-версии продолжают приносить стабильную прибыль. Некоторые из них стали гораздо популярнее, чем до введения карантинных ограничений.
-
«Жевали глазные яблоки»: стали известны удивительные факты о неандертальцах
Неандертальцы были способны к абстрактному мышлению. Об этом свидетельствует пример сталагмитов в пещере Брюникель на юге Франции.
-
Патриарх Кирилл завел страничку в «Одноклассниках»
Официальная страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла появилась в соцсети «Одноклассники». Создание аккаунта совпало с днем рождения предстоятеля Русской православной церкви — 20 ноября ему исполнилось 74 года.
-
В Германии роботы помогают учить больных детей
Роботы-аватары помогают учиться хронически больным детям. Устройство является глазами, ушами и голосом ребят, которые не могут посещать школу из-за ограничений.
-
Как не попасться мошенникам в «черную пятницу»?
Во время «чёрной пятницы» не стоит пренебрегать правилами цифровой безопасности, так как в это время традиционно активизируются мошенники.
-
В древних гробницах Китая отыскали изумительный по красоте фарфор
Китайские археологи обнаружили более 100 весьма ценных артефактов, включая изысканный и хрупкий фарфор, при обследовании древних гробниц на 900-летнем семейном кладбище.
-
Бабушка Юлия красиво вышивает котиков, венценосных особ и не только
Очень трогательная бабушка-блогер имеет свою страничку в приложении Instagram. Пенсионерку Юлию Алешичеву зарегистрировал на этой интернет-площадке ее внук Ян, который открыл аккаунт и размещает посты. Женщина очень любит вышивать, и благодаря соцсети мир может увидеть интересные работы мастерицы.
-
Настоящий герой: 14-летний мальчик спас из огня трех других детей
На пожаре в селе Большие Полянки республики Татарстан настоящим героем показал себя 14-летний подросток. Он спас из огня трех младших братьев.