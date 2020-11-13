Ковидные надбавки пенсионерам «от Собянина» — долгожданная помощь или обман?

Пожилым москвичам обещают дать субсидию от мэра в связи с коронавирусом: 15 тысяч рублей. Но радоваться рано.

О том, что в последнее время многие категории граждан получают те или иные субсидии, из новостей узнают не только адресаты такой помощи, но и жулики. На этот раз мошенники делают ставку на то, что мало кто сам читает все эти постановления властей.

Кто не слышал про то, что сейчас мошенники пользуются методом социальной инженерии – психологического воздействия. Кажется, это что-то мудреное, и с вами конкретно это уж точно не случится. Ан нет. Вот наглядный пример, как это работает в реальности.

На днях к автору этого материала часов в семь вечера прибежала перепуганная соседка. Она чуть было не стала жертвой мошенников. Но все-таки ей хотелось проверить: а вдруг 15 тысяч, обещанные «сотрудницей соцзашиты» по телефону, не миф?

– Зазвонил домашний телефон. Значит, знают ведь номер. Так, может, и правда из соцзащиты? – волновалась соседка. – Да и разговаривала со мной женщина очень грамотно. Представилась: «Здравствуйте, я из службы социальной защиты такого-то района (и ведь наш район назвала), зовут меня Наталья Павловна». А потом уточнила и мои данные: «Вы такая-то, такого-то года рождения, проживающая по адресу?..» И ведь все правильно назвала, и адрес, и имя-отчество, и год, и месяц рождения. Ошиблась только в числе… Да и то на пару дней.

Sobesednik.ru попросил прокомментировать ситуацию юриста Леонида Альперовича.

– Все эти данные легко находятся в интернете или в пиратских базах, особенно в таких, где указаны домашние телефоны и имена тех, на кого они зарегистрированы, – сказал Альперович.

Совет №1

Как только вам звонит незнакомый человек, начинает называть все ваши данные и что-то предлагать, самое надежное – сразу повесить трубку.

Кому дадут 15 тысяч вместо путевки в санаторий?

– И рассказывала она так складно, – мечтательно продолжала соседка. – Мол, пенсионерам тяжело, ковид же. И вот мне полагается путевка в санаторий. Но из-за пандемии путевку не дадут, зато дадут единовременно 15 тысяч. А потом зачем-то стала спрашивать: работаю ли я. Ну я и ответила, что работаю.

Тогда «Наталья Павловна» подумала немного и сказала, что 15 тысяч мне все же дадут.

Соседке очень хотелось получить и заботу от государства, и эти 15 тысяч, поэтому ей было трудно сразу отказаться от столь лакомого обещания. Она продолжала разговор…

– Помните: сотрудники соцслужб (да и вообще чиновники любых служб) не звонят подопечным по таким поводам – все это оформляется автоматически, – убивает надежды наивной пенсионерки Альперович. – В крайнем случае попросят подойти заявление написать. И уж точно не будут обзванивать граждан после 18.00, когда рабочий день закончен.

Совет №2

Прежде чем радоваться таким неожиданным «подаркам», загляните на сайт местного департамента соцуслуг (в Москве его адрес тут ). Там перечислены все виды пособий, субсидий и льгот, которые полагаются разным категориям граждан. Что касается санаторно-курортного лечения, то мэр столицы еще в марте приостановил выдачу направлений. Ни о каких денежных компенсациях речи не шло. Собянин пообещал просто перенести сроки этих путевок. Позже, в мае, он повторил это распоряжение .

Берут ли банки комиссии за начисление субсидии?

– А потом она начала спрашивать, куда мне перечислить эти деньги, – продолжала рассказ соседка. – И все так убедительно было… Неужели точно нет такой субсидии? Спросила, нет ли у меня карты другого банка, не Сбербанка. Я ответила, что есть, но я прошу перечислить на Сбер. «Наталья Павловна» объяснила, что тогда будет комиссия. Но я не назвала карточку другого банка. Согласилась на комиссию. И кодов я ей не дала! – похвалилась соседка.

– Весь этот спектакль был затеян ради ответа на вопрос «куда перечислить», – объясняет Альперович. Граждане должны понимать: не бывает никакой комиссии, если деньги вам перечисляют государственные организации (пенсии, субсидии, возврат НДФЛ и т.п.). Кроме того, о какой комиссии вообще может идти речь, если перечисляют вам, а не вы переводите деньги куда-то? Такие вещи сразу должны насторожить.

Совет №3

Сколь бы убедительны ни были ваши собеседники по телефону, кем бы они ни представлялись, какие бы ваши данные ни называли, всегда лучше не сообщать о себе никаких дополнительных сведений. Ни в коем случае не называть номера карт и уж тем более пин-коды к ним. И самое надежное – пообещать лично явиться в учреждение, чтобы прояснить все вопросы.

Помните: даже если сотрудник соцслужбы и звонит вам лично, он НИКОГДА не будет уточнять данные вашей карты и НИКОГДА не спросит секретный код из трех цифр, который расположен на ее оборотной стороне.

История с соседкой закончилась хорошо: женщину спасло то, что у нее нет мобильного приложения банка, через которое мошенница обещала прислать сообщение якобы с подтверждением о переводе. Соседка по старинке общается со Сбербанком с помощью сберегательной книжки. А в таком случае деньги можно положить на счет только по реквизитам. Соседка и настаивала, что она либо продиктует «Наталье Павловне» реквизиты, либо сама сходит в соцзащиту, чтобы уточнить, как лучше.

После таких слов мошенница бросила трубку.

Полезно знать!

Какие единовременные выплаты полагаются москвичам, можно узнать на сайте Департамента социальной защиты столицы. Основной перечень приводим здесь .

В этот список не вошли только 4 тысячи рублей, которые город выплачивал пожилым людям в первый период пандемии – за то, что они оставались дома. О том, что это были за деньги, и кому полагались, можно узнать тут .

По инф. sobesednik.ru

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