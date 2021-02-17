Коронавирус отступает: ВОЗ зафиксировала резкое снижение числа случаев заражения в мире

Ободряющие новости пришли от Всемирной организации здравоохранения. Несмотря на появление новых штаммов COVID-19, коронавирус отступает. Такой вывод позволила сделать общемировая статистика.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Число зарегистрированных случаев COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд», — отметил глава ВОЗ. По его словам, на прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября.

При этом недельное число новых случаев заражения сократилось почти наполовину по сравнению с показателями 4 января 2021 года. Простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей вируса, подчеркнул Гебрейесус.

С момента начала пандемии коронавирусом заразились более 109 577 980 человек, число жертв этой инфекции превысило 2,4 миллиона человек, статистика собрана Университетом Джонса Хопкинса. Лидерами по уровню распространения инфекции уже долгое время остаются США (26 069 046 инфицированных), Индия (10 746 174 зараженных), Бразилия (9 176 975 с диагнозом ковид), Великобритания (3 806 993 больных) и Россия (коронавирусом заражены 3 790 265 человек). Наивысшая смертность от коронавируса также в США, где с момента начала пандемии от этой инфекции умерли 439 439 человек. Следом Бразилия (223 945), Мексика (158 074), Индия (154 274) и Великобритания (105 777).

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 11 января заявили, что в этом году в мире не появится коллективного иммунитета к COVID-19. Он может сформироваться в отдельных странах, но не во всем мире.

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По инф. rosbalt.ru

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