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Кое-кому разрешили законно жить без прописки. Свезло!

По инф. Российской газеты   
18 Февраля 2021 г.
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Несколько категорий граждан освобождены от штрафов за отсутствие «прописки». Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Нескольким категориям граждан разрешили жить без прописки

Поправки внесены в статьи КоАП, где идет речь об ответственности за проживание в жилом помещении без регистрации по месту пребывания или месту жительства. До сих пор от наказаний освобождались близкие родственники имеющего здесь регистрацию собственника или нанимателя — супруги, дети и родители, их супруги, бабушки, дедушки, внуки. Нельзя штрафовать в том числе приемных родителей и усыновленных детей.

Однако иная ситуация была с подопечными, проживающими со своим попечителем, который фактически исполняет обязанности родителей. На них освобождение от ответственности не распространялось.

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Теперь же опекунов, попечителей и подопечных тоже включили в круг лиц, которых нельзя штрафовать за отсутствие регистрации. Кроме того, при обсуждении законопроекта в Госдуме список родственников решено было дополнить родными братьями и сестрами хозяина жилья.

Освобождаются от штрафов как жильцы, так и сами собственники, и наниматели, допускающие проживание без регистрации этих категорий.

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