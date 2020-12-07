Китай поднял национальный флаг на Луне

Китай поднял на Луне национальный флаг. КНР стал третьей страной за всю историю, поднявшей флаг на земном спутнике — ранее свои флаги устанавливали США и СССР.

Флаг установил лунный модуль миссии «Чанъэ-5» , он прилунился 1 декабря в запланированной точке в Океане Бурь у пика Рюмкера.

В этом регионе в так называемый эратосфенский период геологической истории Луны (3,2–1,1 млрд. лет назад) продолжалась активная вулканическая деятельность, а сам пик Рюмкера представляет собой щитовой вулкан. Он имеет диаметр 70 километров и поднимается примерно на 1100 метров над окружающей равниной.

При помощи специального манипулятора спускаемый аппарат должен будет собрать до двух килограммов образцов, которые затем будут отправлены на орбительный модуль, а оттуда в специальном возвращаемом модуле — на Землю. Китайские инженеры сообщают, что они особенно тщательно продумали все процессы обработки лунных образцов, чтобы исключить возможность загрязнения их веществами земного происхождения.

Одновременно полет «Чанъэ-5» послужит испытанием программного обеспечения и технических устройств, которые планируется использовать для будущего пилотируемого полета и высадки на Луну.

Китай может стать третьей страной в мире, доставившей грунт с Луны на Землю. До этого аналогичные операции проводили США и СССР — в последний раз грунт на Землю доставила советская станция «Луна-24» в 1976 году.

Еще новости космоса (за которыми мы по привычке следим) - по ссылке.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...